Österreich verliert WM-Test gegen Tschechien klar

Youngster ließ die Fans jubeln

Die Mannschaft von Teamchef Roger Bader konnte sich im ersten Drittel nur in einem Powerplay offensiv behaupten, startete aber mit viel Schwung ins Mitteldrittel und gestaltete das Spiel offener. Zunächst erhöhte noch David Tomasek im Powerplay (31.), ehe auch die 4.000 Fans in Kagran jubeln durften. Kolarik, Stürmer der Peterborough Petes in der kanadischen Juniorenliga, jagte den Puck zum 1:3 ins Kreuzeck (32.).