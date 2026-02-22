Zukunft um verletzten VSV-Kapitän wohl geklärt

ÖVP steckt auch in OÖ weiter im Wöginger-Dilemma
Kommt er zurück?
Als Schulterklopfer auf der VSV-Bank ist Kapitän Alexander Rauchenwald noch ungeschlagen. Auch gegen Vorarlberg am Sonntag soll die Serie des Glücksbringers weitergehen. Laut „Krone“-Infos ist auch seine Zukunft geklärt. Leihspieler Luca Erne kehrt am Sonntag zudem zurück in die Villacher Stadthalle.
„Jetzt kann ich nie mehr woanders sitzen, wenn es echt so gut läuft“, lacht VSV-Kapitän Alexander Rauchenwald. Seit dem Sieg über Fehervar am 17. Jänner ist der 32-Jährige, der ja mit Kreuzbandriss für den Rest der Saison ausfällt, bei jedem Heimspiel als mentale Unterstützung auf der Bank – und feierte so vier Siege in vier Partien. „Eigentlich bin ich nur der Schulterklopfer, mische mich nicht in die Arbeit der Trainer ein.“
