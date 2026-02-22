Zukunft um verletzten VSV-Kapitän wohl geklärt

„Jetzt kann ich nie mehr woanders sitzen, wenn es echt so gut läuft“, lacht VSV-Kapitän Alexander Rauchenwald. Seit dem Sieg über Fehervar am 17. Jänner ist der 32-Jährige, der ja mit Kreuzbandriss für den Rest der Saison ausfällt, bei jedem Heimspiel als mentale Unterstützung auf der Bank – und feierte so vier Siege in vier Partien. „Eigentlich bin ich nur der Schulterklopfer, mische mich nicht in die Arbeit der Trainer ein.“