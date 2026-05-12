Intensivpatient braucht zehn Gebote zur Heilung

Seecampus mit Wohnungen für Studierende soll entstehen

„Ein zentraler Mobilitätshub am Bahnhof soll Bahn, Bus, Rad und Sharing-Angebote verbinden“, fordert Juvan. „Durchgängige Radverbindungen zwischen Wohngebieten, Innenstadt, Bahnhof, Uni und See sowie ein Rad-Highway Süd von Viktring in die Innenstadt schaffen echte Alternativen zum Auto. So wird Mobilität neu gedacht.“ Dazu soll ein neuer Stadtteil mit Studierendenwohnungen zwischen Uni und See entstehen. „So hält Klagenfurt seine klügsten Köpfe und gewinnt neue dazu. Mehr Studierende bringen der ganzen Stadt frische Energie, Dynamik und Zukunftskraft.“

Juvan hat insgesamt 50 Seiten über seine Forderungen verfasst. „Ich bin in die Politik gegangen, um etwas zu verändern. So könnte man in Klagenfurt beginnen.“