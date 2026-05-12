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Forderung der Neos

Intensivpatient braucht zehn Gebote zur Heilung

Kärnten
12.05.2026 10:00
Janos Juvan heftet seine zehn Forderungen für die Stadt Klagenfurt fest an das Rathaustor.
Janos Juvan heftet seine zehn Forderungen für die Stadt Klagenfurt fest an das Rathaustor.(Bild: Christian Tragner)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Die zehn Gebote für die Stadt wurden am Montag mit dem Hammer an das Rathaustor geheftet. Neos-Landeschef Janos Juvan, der in Klagenfurt wohl auch als Spitzenkandidat in die Gemeinderatswahl ziehen wird, hat zehn Forderungen parat.

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Die zehn Gebote sind aus der Bibel bekannt. Janos Juvan hat zehn Forderungen für die Stadt Klagenfurt parat, damit das Weiterwursteln ein Ende findet. Derzeit taumelt man ohne Budget dahin. „Die Stadt wurde von Bürgermeister Christian Scheider in wenigen Jahren zum Intensivpatienten gemacht. Spricht man mit den Leuten, hört man permanent zwei Dinge. Dass sie sich für die Rathauspolitik genieren oder aus Resignation gar von der Politik abwenden. Das darf nicht passieren, Klagenfurt ist nach wie vor eine tolle Stadt. Immerhin gibt’s hier seit 100 Jahren das größte Binnenseebad Europas, Klagenfurt hat auch als zweite Stadt in Europa eine Fußgängerzone erhalten.“

Die Koralmbahn hat eingeschlafen. „EIn neuer Mobilitätshub am Bahnhof muss entstehen.“
Die Koralmbahn hat eingeschlafen. „EIn neuer Mobilitätshub am Bahnhof muss entstehen.“(Bild: Hannes Wallner)
Klagenfurt hat das größte Binnenseebad Europas. Darauf kann man aufbauen.
Klagenfurt hat das größte Binnenseebad Europas. Darauf kann man aufbauen.(Bild: Helge Bauer)

1000 Jobs für mehr Kommunalsteuer
Auf Juvans Liste stehen Themen wie Finanzen, Entlastung, Jobs, Bildung, Seecampus, Wohnen und Mobilität. „Die Klagenfurter dürfen nicht länger Budgetlöcher stopfen, die die Stadtregierung aufreißt. Wir bräuchten 1000 neue Jobs, denn die Beschäftigten zahlen eine Kommunalsteuer ein, die nur der Stadt bleibt. Derzeit nehmen wir 64 Millionen Euro ein. Zehn Prozent  müssten in die Stadt zurückgeführt werden. Ein Drittel soll Bildung, Infrastruktur und Wirtschaft betreffen. So entsteht ein Kreislauf, der Arbeitsplätze schafft, die Stadt stärkt und Kindern die besten Startbedingungen bietet“, sagt der Nationalratsabgeordnete.

Seecampus mit Wohnungen für Studierende soll entstehen
„Ein zentraler Mobilitätshub am Bahnhof soll Bahn, Bus, Rad und Sharing-Angebote verbinden“, fordert Juvan. „Durchgängige Radverbindungen zwischen Wohngebieten, Innenstadt, Bahnhof, Uni und See sowie ein Rad-Highway Süd von Viktring in die Innenstadt schaffen echte Alternativen zum Auto. So wird Mobilität neu gedacht.“ Dazu soll ein neuer Stadtteil mit Studierendenwohnungen zwischen Uni und See entstehen. „So hält Klagenfurt seine klügsten Köpfe und gewinnt neue dazu. Mehr Studierende bringen der ganzen Stadt frische Energie, Dynamik und Zukunftskraft.“

Juvan hat insgesamt 50 Seiten über seine Forderungen verfasst. „Ich bin in die Politik gegangen, um etwas zu verändern. So könnte man in Klagenfurt beginnen.“

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