„Weil i di mog“-Sänger Peter Volkmann ist tot

Die Schlagerwelt nimmt Abschied von Peter Volkmann: Der Gründer und langjährige Leadsänger der Kultband Relax ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Familie dem Bayerischen Rundfunk.
Vor allem Kinder der 80er verbinden mit Volkmann und Relax unvergessene Schlager-Hits. Mit Songs wie „Weil i di mog“, „Marie“ oder „Ja mei! (Des derf doch net sei)“ schrieb die Band Musikgeschichte und wurde zum Dauergast in der Hitparade.
Sieben Wochen in den Top-3 auf Ö3
Besonders „Weil i di mog“ machte Relax weit über Bayern hinaus bekannt: Der Titel stürmte die Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz und wurde zum Kult-Hit einer ganzen Generation. Er hielt sich um den Jahreswechsel 1982/1983 für insgesamt 7 Wochen in den Top-3 der Ö3-Hitparade.
In einem emotionalen Statement verabschiedete sich die Band von ihrem früheren Frontmann: „Mit dem Tod verliert man vieles – aber nie die verbrachte Zeit.“ Weiter heißt es: „Peter wird immer ein Teil von Relax bleiben.“
Auch Nicki trauert um ihren Kollegen. Sie erinnerte an viele gemeinsame Auftritte und schrieb in Anlehnung an den größten Relax-Hit: „Peter, jetzt bist im Himme und i werd oft an di denken – weil i di mog.“
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