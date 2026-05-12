„Weil i di mog“-Sänger Peter Volkmann ist tot

Sieben Wochen in den Top-3 auf Ö3

Besonders „Weil i di mog“ machte Relax weit über Bayern hinaus bekannt: Der Titel stürmte die Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz und wurde zum Kult-Hit einer ganzen Generation. Er hielt sich um den Jahreswechsel 1982/1983 für insgesamt 7 Wochen in den Top-3 der Ö3-Hitparade.