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Prägte die 80iger

„Weil i di mog“-Sänger Peter Volkmann ist tot

Society International
12.05.2026 10:57
Nicki und Weggefährten trauern: Peter Volkmann lieferte den Soundtrack der Gen-X im ...
Nicki und Weggefährten trauern: Peter Volkmann lieferte den Soundtrack der Gen-X im deutschsprachigen Raum.(Bild: Krone KREATIV/www.instagram.com/sascha_eibisch, www.instagram.com/nicki.cowgirl)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Die Schlagerwelt nimmt Abschied von Peter Volkmann: Der Gründer und langjährige Leadsänger der Kultband Relax ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Familie dem Bayerischen Rundfunk. 

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Vor allem Kinder der 80er verbinden mit Volkmann und Relax unvergessene Schlager-Hits. Mit Songs wie „Weil i di mog“, „Marie“ oder „Ja mei! (Des derf doch net sei)“ schrieb die Band Musikgeschichte und wurde zum Dauergast in der Hitparade.

Sieben Wochen in den Top-3 auf Ö3
Besonders „Weil i di mog“ machte Relax weit über Bayern hinaus bekannt: Der Titel stürmte die Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz und wurde zum Kult-Hit einer ganzen Generation. Er hielt sich um den Jahreswechsel 1982/1983 für insgesamt 7 Wochen in den Top-3 der Ö3-Hitparade.

In einem emotionalen Statement verabschiedete sich die Band von ihrem früheren Frontmann: „Mit dem Tod verliert man vieles – aber nie die verbrachte Zeit.“ Weiter heißt es: „Peter wird immer ein Teil von Relax bleiben.“

Auch Nicki trauert um ihren Kollegen. Sie erinnerte an viele gemeinsame Auftritte und schrieb in Anlehnung an den größten Relax-Hit: „Peter, jetzt bist im Himme und i werd oft an di denken – weil i di mog.“

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