Mehr Imame für unsere Schulen?

Die Stellungnahme eben besagter Frau Andrea Prinz ist ein bezeichnendes Beispiel für diese Form von Verharmlosung: Es würden ja ohnedies noch 36 Prozent christliche Schüler die Wiener Pflichtschulen besuchen, meint sie. Und verschweigt dabei, dass davon gerade noch 17 Prozent katholische Schüler sind. Die anderen sind weitgehend orthodoxe Christen, stammen also ebenso aus Migranten-Familien ...