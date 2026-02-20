Sturz auf Seeterrasse: Gast klagt Wörthersee-Wirt

Solche Fälle kennt man eigentlich nur aus den USA, wo es auch für zu heißen Kaffee Schadenersatz geben kann: Auch in Kärnten häufen sich Prozesse rund um Alltags-Unglück – wie etwa, dass ein Lokalgast beim Aufstehen vom Stuhl das Gleichgewicht verliert. Kann dafür wirklich der Wirt zur Verantwortung gezogen werden?
Amerikanische Verhältnisse am Landesgericht Klagenfurt: Die Serie an kuriosen Klagen nach schmerzhaften Alltagsunfällen setzt sich fort. Vor kurzem wollte ein Skifahrer von einem Hüttenbetreiber am Mölltaler Gletscher, weil er mit Skischuhen im matschigen Eingang ausgerutscht war – aufgrund der schweren Verletzung ging es, wie berichtet, um 56.000 Euro! Doch auch der Sommer am Wörthersee scheint für so manchen Lokalgast gefährlich zu sein, wie ein aktuelles Verfahren zeigt.
