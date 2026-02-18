ÖVP-Minister und Doskozil auf U-Ausschuss-Liste

Als Erste kam die Leiterin der Finanzabteilung im U-Ausschuss zur Wohnbaugesellschaft zu Wort, gefolgt von der Führungsassistentin einer Gruppenvorständin. Beide hatten kaum direkten Einblick in die Aufsicht des Landes, politische Weisungen seien nicht registriert worden, lautet das Resümee. Die SPÖ war mit den Auskünften zufrieden: „Es zeigt sich, dass es klare interne Abläufe gibt.“ Aus Sicht der FPÖ blieben strukturelle Fragen zur gesetzlichen Aufsicht offen. Die ÖVP sieht sich im Vorwurf der politischen Einflussnahme hingegen bestätigt: „Macht wurde genutzt.“