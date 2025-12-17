Neue Eisenstädter: ÖVP will U-Ausschuss erweitern

Die ÖVP will beim im Jänner startenden Untersuchungsausschuss nicht nur die Wohnbaugesellschaft „Neue Eisenstädter“ behandeln. Stattdessen sollen auch die anderen gemeinnützigen Wohnbauträger mit Sitz im Burgenland sowie die Aberkennung der Gemeinnützigkeit von Pannonia, Riedenhof und Gesfö unter die Lupe genommen werden. ÖVP-Klubobmann Bernd Strobl will die Erweiterung des Untersuchungsgegenstandes im Zuge des allgemeinen Beweisbeschlusses beantragen. Sollte dies abgelehnt werden, kündigt Strobl einen erweiterten Beweismittelbeschluss mit der FPÖ an, der ein Minderheitenrecht ist. „Wenn wir Transparenz wollen, dann in allen Bereichen und nicht nur dort, wo es der SPÖ gerade passt“, erklärt Strobl.