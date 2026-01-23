Land hat nun Mehrheit bei Neuen Eisenstädter

Damit übernimmt das Land 70 Prozent der Anteile an der Gesellschaft, die rund 5000 Wohnungen mit etwa 10.000 Mietern verwaltet. Die Mehrheitsübernahme sei dabei kein Selbstzweck, betonte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil: „Mit der Vertragsunterzeichnung setzen wir um, was wir vor Weihnachten vereinbart haben. Gemeinsames Ziel ist es, eine neue Wohnbauoffensive im Burgenland zu starten sowie stabile Mieten bei den Bestandsobjekten in den Mittelpunkt zu stellen. Die Interessen der Mieter haben absoluten Vorrang.“