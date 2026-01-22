Neue Eisenstädter: Klare Fronten im U-Ausschuss

Kurz und bündig – so lautet das Fazit nach der dritten Sitzung des U-Ausschusses in der Causa „Neue Eisenstädter“. Die Fronten zwischen den Parteien sind verhärtet. Den grundsätzlichen Beweisbeschluss fassten die Vertreter der rot-grünen Landesregierung im Alleingang, ÖVP und FPÖ kamen mit der Forderung nach einer Ausweitung des Verfahrens nicht durch. „Die sachliche Aufarbeitung der Vorwürfe steht im Vordergrund. Dem widerspricht jedoch der Vorschlag, andere Genossenschaften, die es gar nicht mehr gibt oder nicht unter die Aufsicht des Landes fallen, einzubeziehen“, erklärt SPÖ-Klubobmann Roland Fürst.