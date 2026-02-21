Der Wandel des Fischbestands im Neusiedler See

Die Fischerei war lange ein wichtiger Wirtschaftszweig rund um den Neusiedler See. Immer wieder gab es deshalb Besatzaktionen, um die Bestände zu verbessern. So kamen einst die Aale in den Neusiedler See – mit verheerenden Auswirkungen auf das Ökosystem.
Der Fischbestand des Neusiedler Sees war immer schon Veränderungen unterworfen. Durch die ständigen Wasserschwankungen und durch die menschlichen Eingriffe in das Ökosystem des Sees wandelte sich die Artenvielfalt der Fische nachhaltig: beispielsweise durch die Errichtung des Einserkanals um 1900, der eine Verbindung zwischen dem See und der Donau herstellte, oder durch den Umstieg auf den intensiven Acker- und Weinbau, der zu einer Anreicherung von Nährstoffen führte und somit den Schilfgürtel immens vergrößerte.
