Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Streit um Abrechnungen

Land bekräftigt Vorwürfe gegen Pflegeheim

Burgenland
29.05.2026 07:00
Das Land erhob erneut Vorwürfe gegen das Seniorenhaus Rudersdorf.
Das Land erhob erneut Vorwürfe gegen das Seniorenhaus Rudersdorf.(Bild: Christian Schulter)
Porträt von Philipp Wagner
Von Philipp Wagner

Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) führte in der Causa Seniorenhaus Rudersdorf erneut Ungereimtheiten bei Abrechnungen ins Treffen. Der Anwalt der Betreiberin weist alle Vorwürfe zurück. Zugleich entflammte auch eine politische Debatte über die Vorgangsweise.

0 Kommentare

Den Konflikt um das Seniorenhaus Rudersdorf von Ex-FPÖ-Mandatarin Petra Wagner werden wohl endgültig die Gerichte klären müssen. Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) wies erneut auf Ungereimtheiten bei der Personalverrechnung hin. Diese habe mit den Dienstplänen nicht übereingestimmt. Außerdem würden Belege bei der Abrechnung für das Verwaltungspersonal fehlen. Die angekündigte Sachverhaltsdarstellung soll noch diese Woche an die Staatsanwaltschaft übermittelt werden.

Auffälliges zeigte sich laut dem Landesrat auch bei der Immobilie: Diese sei bereits fast abbezahlt gewesen, als Betreiberin Wagner das Gebäude 2025 um fast zwei Millionen Euro an eine GmbH abgetreten habe. Diese hätte für die Summe dadurch weiter Tagsätze des Landes einfordern können, die eigentlich mit der Abbezahlung weggefallen wären. „Das heißt, wir beginnen wieder von vorne zu finanzieren“, so Schneemann.

Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ)
Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ)(Bild: Landesmedienservice Burgenland)

Das hätte mit der vom Land forcierten Gemeinnützigkeit in der Pflege nichts zu tun, sondern vielmehr mit Gewinnmaximierung und dem Versuch, Geld aus der Einrichtung herauszuziehen, meinte er. „Wir haben das Vertrauen in das Pflegeheim verloren und deshalb die Tagsätze mit 31. Juli gekündigt“, so Schneemann.

„Alle Bestimmungen eingehalten und erfüllt“
Der Anwalt von Betreiberin Wagner, Dieter Böhmdorfer, weist in einer schriftlichen Stellungnahme alle Vorwürfe zurück: „Sie hat alle gesetzlichen Bestimmungen eingehalten und alle Verträge korrekt erfüllt.“ Durch Kündigung der Tagsatzvereinbarung sei dem Heim rechtswidrig die wirtschaftliche Grundlage entzogen worden. Dagegen wurde eine zivilrechtliche Klage beim Landesgericht eingebracht. „Der nunmehr verzweifelte Ruf nach dem Staatsanwalt ist ein zusätzliches Zeichen von Überforderung und Hilflosigkeit“, meint Böhmdorfer.

Lesen Sie auch:
Heftige Debatte um Pflegeheim: Das Land geht nun rechtlich gegen das Seniorenhaus in Rudersdorf ...
Nach Prüfung
Causa Seniorenhaus: Land schaltet Staatsanwalt ein
21.05.2026
Streit in Rudersdorf
Seniorenhaus: Neue Vorwürfe und Petition gegen Aus
16.05.2026
Tagsätze gekündigt
Ruf nach Lösungen für Seniorenhaus wird lauter
13.05.2026

Heftiges Geplänkel zwischen ÖVP und SPÖ
Das Pflegeheim sorgt auch für eine politische Debatte. ÖVP-Klubchef Bernd Strobl meinte, das Land habe das Heim 2022 kaufen wollen. Jetzt gebe es eine öffentliche Kampagne, um Verantwortliche schlechtzumachen, und es werde Druck aufgebaut. Er zog Vergleiche mit der „Neuen Eisenstädter“.

Schneemann wies das zurück. Seines Wissens sei Wagner damals an das Land herangetreten. Beim Kaufpreis sei man aber deutlich auseinander gelegen. SPÖ-Klubobmann Roland Fürst bezeichnete die Aussagen von Strobl als „letztklassig“ und ortete Unwahrheiten auf dem Rücken pflegebedürftiger Menschen.

Bettenmanagement für Pflegeheime kommt
Eine Folge hat die Causa Rudersdorf bereits: Noch heuer will Schneemann ein zentrales Bettenmanagement einführen. Kein Bett soll mehr ohne Zutun des Landes vergeben werden. Geplant ist eine Plattform, die transparent darstellt, wo es freie Kapazitäten gibt. Die Fachabteilung soll dann nach Rücksprache mit der Familie beurteilen, welches Heim für den Patienten am besten geeignet ist.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
29.05.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
11° / 27°
Symbol heiter
Güssing
9° / 26°
Symbol heiter
Mattersburg
8° / 27°
Symbol heiter
Neusiedl am See
9° / 26°
Symbol heiter
Oberpullendorf
9° / 27°
Symbol heiter

krone.tv

Tragischer Unfall
Heftige Windböen blasen Baukran um: Kranführer tot
Gewaltige Staubwand
Sandsturm wälzt sich über Touristenattraktion
Der Einsatz in dem verzweigten und teilweise gefluteten Höhlensystem gestaltete sich schwierig.
„Suchen weiter“
Laos: 5 der 7 eingeschlossenen Goldsucher gefunden
Diese Melonen haben einen Rekordpreis erzielt.
Rekord bei Auktion
Zwei Yubari-Melonen für 31.100 Euro versteigert!
Der bewaffnete Arm der Hamas (Bild) hat laut israelischen Angaben seinen neuen Chef verloren.
War eine Woche im Amt
Israels Militär tötete neuen Hamas-Chef
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Trauer um Uschi: „Amore unter Palmen“-Star tot
162.002 mal gelesen
Traurige Nachrichten für Fans von „Amore unter Palmen“: Uschi ist überraschend verstorben.
Wien
Sanierung in Alt Erlaa als Bumerang für Mieter
119.605 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markisen, Jalousien, Bepflanzung – alles muss für die Sanierung verschwinden.
Kärnten
Keine Reue nach Terroranschlag: Lebenslang
90.237 mal gelesen
Der Prozess in Klagenfurter dauerte fast zwölf Stunden.
Kärnten
Keine Reue nach Terroranschlag: Lebenslang
1484 mal kommentiert
Der Prozess in Klagenfurter dauerte fast zwölf Stunden.
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
1023 mal kommentiert
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Außenpolitik
Storm-Shadow-Raketen schlagen in Russland ein
1008 mal kommentiert
Links ist ein aktuelles Bild aus Sewastopol zu sehen, rechts aus Woronesch.
Mehr Burgenland
BURGENLANDLIGA DRAMA
„Flotter Dreier“ im Kampf ums pure Überleben!
KNALL IM UNTERHAUS
Liga-Beben erschüttert Süden: „Geht mir nicht ein“
Gesalzene Preise
Der Freibad-Sommer wird schön langsam zum Luxus
Bei Gesundheitsreform
Doskozil stemmt sich gegen Zentralisierungspläne
Heimische Medikamente
Müllendorf hat das größte Pharma-Lager
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf