Land bekräftigt Vorwürfe gegen Pflegeheim

Auffälliges zeigte sich laut dem Landesrat auch bei der Immobilie: Diese sei bereits fast abbezahlt gewesen, als Betreiberin Wagner das Gebäude 2025 um fast zwei Millionen Euro an eine GmbH abgetreten habe. Diese hätte für die Summe dadurch weiter Tagsätze des Landes einfordern können, die eigentlich mit der Abbezahlung weggefallen wären. „Das heißt, wir beginnen wieder von vorne zu finanzieren“, so Schneemann.