Zwei Meister ihrer Zunft zückten die Spraydosen

Wandmalerei ist eine der ältesten Kunstformen der Menschheit. Sie existiert nachweislich seit mehr als 40.000 Jahren. Einer, der diese Malerei – natürlich auf modernem Niveau – versteht wie kaum ein anderer ist Hannes Pitzer aus Halbturn. Er ist ein Meister an der Spraydose.
Gemeinsam mit seinem Freund und früherem Mentor Stefan Fenzal alias Naskool hat sich der Graffiti-Künstler jetzt in Mönchhof auf einer Wand verewigt.
Es war keine Auftragsarbeit, aber schon lange sein Wunsch dort zu Werbezwecken etwas zu schaffen.
„Ich bin dort oft vorbeigefahren und habe schließlich die Hausbesitzer überredet, dass ich ihre Wand verschönern darf“, freut sich der Halbturner nach getaner Arbeit. Er und Fenzal versuchen zumindest einmal im Jahr zusammen etwas zu schaffen. „Meist sind es große Wandbilder, wie das jetzt in Mönchhof. Stefan ist Tätowierer mit einem eigenen Studio in Ebreichsdorf und Graffiti-Künstler und hat mir das meiste beigebracht. Wir haben immer großen Spaß an gemeinsamen Projekten.“
Für die beiden ist Graffiti mehr als Kunst. „Graffiti ist Leidenschaft und pure Kreativität“, sind sie sich einig. Die Lady, die sie auf die Hausmauer in Mönchhof gebannt haben, gibt es übrigens nicht wirklich. Sie ist KI-generiert. Mehr Wandbilder von Hannes Pitzer – Künstlername Hannes Bizaarr findet man unter anderem in seiner Heimatgemeinde in Halbturn.
Bilder auf Keilrahmen gibt’s außerdem in Jois im WeinX1 zu sehen oder unter bizaarr.com
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