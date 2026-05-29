Zwei Meister ihrer Zunft zückten die Spraydosen

„Ich bin dort oft vorbeigefahren und habe schließlich die Hausbesitzer überredet, dass ich ihre Wand verschönern darf“, freut sich der Halbturner nach getaner Arbeit. Er und Fenzal versuchen zumindest einmal im Jahr zusammen etwas zu schaffen. „Meist sind es große Wandbilder, wie das jetzt in Mönchhof. Stefan ist Tätowierer mit einem eigenen Studio in Ebreichsdorf und Graffiti-Künstler und hat mir das meiste beigebracht. Wir haben immer großen Spaß an gemeinsamen Projekten.“