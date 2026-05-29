Gesperrte Mattersburger Bahn betrifft Autofahrer

Kreuzungen bei ein paar Bahnhöfen werden für den Verkehr gesperrt. Grund sind Modernisierungsarbeiten.
Die Arbeiten zur Modernisierung der Mattersburger Bahn, die bis 12. Dezember gesperrt ist, gehen in die nächste intensive Phase – so auch in Neudörfl, wo eine Unterführung errichtet und der Bahnhof ein neues Gesicht erhalten wird. Für die Bauarbeiten wird die dortige Eisenbahnkreuzung von 22. Juni bis zur Eröffnung der Bahnstrecke für den gesamten Verkehr gesperrt.
Umfahrung eingerichtet
Für die Zufahrt zum Fabriksgelände wird eine Umfahrung eingerichtet. Während der Sperre wird der Verkehr über die Bickfordstraße sowie über die S4 geführt. Auch Straßenzüge bei niederösterreichischen Bahnhöfen, etwa in Katzelsdorf oder Wiener Neustadt, werden vorübergehend für den Autoverkehr nicht zu passieren sein.
Laut ÖBB bringe die durchgehend elektrifizierte Strecke der Mattersburger Bahn ab 2027 mehr Komfort, kürzere Reisezeiten und bessere Verbindungen für Pendler. Investiert werden in Summe knapp 143 Millionen Euro.
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