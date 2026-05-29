Gesperrte Mattersburger Bahn betrifft Autofahrer

Die Arbeiten zur Modernisierung der Mattersburger Bahn, die bis 12. Dezember gesperrt ist, gehen in die nächste intensive Phase – so auch in Neudörfl, wo eine Unterführung errichtet und der Bahnhof ein neues Gesicht erhalten wird. Für die Bauarbeiten wird die dortige Eisenbahnkreuzung von 22. Juni bis zur Eröffnung der Bahnstrecke für den gesamten Verkehr gesperrt.