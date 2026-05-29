Wohnbauprojekt sorgt für politischen Zündstoff

Politische Spiele

„Auch wenn die SPÖ die absolute Mehrheit hat, sprechen wir uns entschieden gegen Alleingänge und gegen ein weiteres Wohnprojekt aus. Das würde die bestehende Infrastruktur überfordern“, poltert Menitz. Bürgermeister Edelmann versteht die Kritik nicht. Er habe stets alle Fraktionen zur parteiübergreifenden Zusammenarbeit eingeladen, aber vonseiten der ÖVP immer wieder gehört: „Wir sind nicht in der Verantwortung!“ Dieses „Spiel“ sei ihm zuwider. Deshalb übernehme er als Ortschef nun selbst Verantwortung: „Klar, dass die ÖVP jetzt überrascht ist und sich auf den Schlips getreten fühlt.“