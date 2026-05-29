„Flotter Dreier“ im Kampf ums pure Überleben!

Lästigstes „Sternchen“

Den schwersten „Rucksack“ trägt wohl Siegendorf ins Finish. Denn den ASV plagt ein lästiges „Sternchen“, das den Klub bei Punktegleichheit zurückreiht. Der Hintergrund: In der Hinrunde setzte man einen Spieler unerlaubterweise ein. Die Folge waren eine Niederlage am grünen Tisch – und ein bitterer Zusatzballast im Keller. Heute wartet mit Horitschon der heiße Abstiegsfight. Verlieren Verboten für beide Klubs, sonst ist der Abstieg besiegelt. „Wir sind es gewohnt, unter Druck zu stehen“, sagt Spielertrainer Dominik Wydra. „Wir sind noch motivierter, es allen zu zeigen.“ Ein gutes Omen für die „Britve“: Daheim ist man 2026 noch unbesiegt.