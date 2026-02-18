Wenn das eigene Kind selbst gepflegt werden muss

Christina N. ist 31 Jahre alt und damit nicht die typische Kundin für eine 24-Stunden-Pflege. Doch ihre Geschichte zeigt, wie wichtig diese Art der Betreuung für sie und die direkten Angehörigen ist, und mit welchen Hürden Familien zu kämpfen haben. Die „Krone“ konnte Familie N. in ihrem Zuhause besuchen.