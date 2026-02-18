Wenn das eigene Kind selbst gepflegt werden muss

Slalom der Damen in Cortina ab 10 Uhr LIVE
Olympia im Ticker
Corona brachte eine junge Autistin aus dem Gleichgewicht. Seither lebt sie wieder bei den Eltern. Die Betreuung funktioniert. Stabilität kehrt langsam zurück. Finanziell bleibt die Betreuung ein Kraftakt. Und das Fördersystem schaut lieber weg.
Christina N. ist 31 Jahre alt und damit nicht die typische Kundin für eine 24-Stunden-Pflege. Doch ihre Geschichte zeigt, wie wichtig diese Art der Betreuung für sie und die direkten Angehörigen ist, und mit welchen Hürden Familien zu kämpfen haben. Die „Krone“ konnte Familie N. in ihrem Zuhause besuchen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.