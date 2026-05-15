Mit neuem „Profi-Input“ zurück zu alten Werten

Sturm-Trainer Christoph Wurm zog eine geteilte Bilanz: „Mein größtes Highlight war der Pass von J.P. Hödl zum Tor von Luca Weingrill, der in Hartberg unseren Profis die Champions League-Qualifikation endgültig gerettet hat. Beide kommen von den Amateuren. Mit Bignetti, Beganovic, Kiedl und Schopp spielen ja weitere unserer Spieler in der Bundesliga – der Output, welcher das Wichtigste an einem Amateurteam ist, war gut. Auf der anderen Seite haben wir nach dem großen Aderlass im Sommer ein Projekt mit Ausländern gestartet, das Risikofaktoren wie Sprache und Integration beinhaltet hat. Dahingehend werden wir optimieren. Wir werden wieder zurück zum Ursprung gehen und vermehrt mit eigenen Akademiespielern arbeiten.“ Mit Leuten wie Stürmer Jonas Peinhart, der der nächste Diamant für die Bundesliga werden soll.