Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neues Netflix-Projekt

Harry und Meghan produzieren Afghanistan-Film

Royals
15.05.2026 08:02
Britischer Prinz und Frau arbeiten seit 2020 mit Netflix zusammen
Britischer Prinz und Frau arbeiten seit 2020 mit Netflix zusammen(Bild: AFP/JONATHAN BRADY)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der britische Prinz Harry und seine Frau Meghan Markle wollen laut dem Streamingdienst Netflix die Verfilmung eines Bestsellers über den britischen Militäreinsatz im Afghanistan-Krieg produzieren. 

0 Kommentare

Das Paar werde dabei von Tracy Ryerson unterstützt, der Leiterin für fiktionale Inhalte bei der Produktionsfirma des Paares, Archewell Productions, teilte Netflix am Donnerstag mit.

Die Verfilmung soll auf „No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege“ des Armeeangehörigen Adam Jowett basieren. Das Werk erzählt von dem Einsatz einer Militäreinheit während des Afghanistan-Kriegs im Jahr 2006. Harry war in der Vergangenheit selbst als Soldat in Afghanistan stationiert.

Lesen Sie auch:
Herzogin Meghan gab zum Geburtstag von Prinz Archie Einblick ins Familienleben und teilte unter ...
Mini-Prinz ist 7!
Meghan teilt Kuschel-Foto von Archie & Papa Harry
07.05.2026
In Australien gefeiert
Harry und Meghan wandeln auf Lady Dianas Spuren
14.04.2026

Prinz Harry und seine Frau arbeiten seit 2020 mit Netflix zusammen. Der Streamingdienst landete mit der Doku „Harry & Meghan“ einen Erfolg, spätere Projekte allerdings liefen vergleichsweise schlecht.

Harry, der jüngere Sohn des britischen Königs Charles III., und seine Frau Meghan hatten sich 2020 von ihren royalen Pflichten zurückgezogen. Sie leben mit ihren zwei Kindern in Kalifornien.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
15.05.2026 08:02
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
10 Finalisten, Israel-Störer & singende Swarovski!
148.725 mal gelesen
Victoria Swarovski begeisterte im „Guckloch“-Kleid und überraschte mit ihrem Gesangstalent. Am ...
Ski Nordisch
„Liebe Freunde“: Rätsel um Skisprung-Ikone Innauer
148.349 mal gelesen
Toni Innauer zieht sich aus den sozialen Medien zurück.
Ski Alpin
Manuel Feller: Ein Posting für die Liebe
117.279 mal gelesen
Manuel Feller feiert die Liebe zu seiner Frau.
Wirtschaft
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
974 mal kommentiert
VW und andere kämpfen mit dem Umstieg auf E-Mobilität und dem schwächelnden Absatz, viele ...
Innenpolitik
Aus für Steuerprivilegien ukrainischer Fahrzeuge!
794 mal kommentiert
Ukrainische Fahrzeuge waren bisher von der NOVA sowie von der Pickerlüberprüfung befreit. Damit ...
Außenpolitik
Trump kuscht, Xi droht den USA mit Kriegsmetapher
555 mal kommentiert
Es ist der erste Besuch Trumps in China seit fast einem Jahrzehnt.
Mehr Royals
Neues Netflix-Projekt
Harry und Meghan produzieren Afghanistan-Film
Sorge in Dänemark
Königin Margrethe wegen Herzbeschwerden im Spital
„Ciao Kate!“
Italien feiert die Principessa wie einen Superstar
Royale Braut im Dirndl
Fürsten-Enkel hat in der Steiermark geheiratet
Schockierende Vorwürfe
Andrew soll seinen Hund gegen Kopf getreten haben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf