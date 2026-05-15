Entwarnung wegen Norovirus auf Kreuzfahrtschiff

Wie berichtet, war zunächst unklar, um welche Erkrankung es sich handelt. Die französischen Behörden hatten eine Quarantäne für das Schiff verhängt, das vor Bordeaux eingelaufen war. Analystinnen und Analysten hatten bestätigt, dass ein „Magen-Darm-Infekt viralen Ursprungs“ an Bord umgehe. Die Symptome Erbrechen und Durchfall der Passagierinnen und Passagiere begannen am Montag, als das Schiff vor Brest vor Anker lag. Dort starb ein 92-Jähriger. Inzwischen ist bekannt, dass er nicht von der Krankheitswelle betroffen war. Der Mann aus Großbritannien starb an einem Herzinfarkt, wie die Gesundheitsbehörden mitteilten.