Keine schweren Fälle
Entwarnung wegen Norovirus auf Kreuzfahrtschiff
Nach dem Norovirus-Ausbruch auf einem britischen Kreuzfahrtschiff gibt es jetzt Entwarnung: Medizinische Untersuchungen hätten bisher keine schweren Fälle ergeben, teilten die örtlichen Gesundheitsbehörden mit. Alle nicht erkrankten Passagierinnen und Passagiere sowie die Crew-Mitglieder dürfen das Schiff verlassen.
Wie berichtet, war zunächst unklar, um welche Erkrankung es sich handelt. Die französischen Behörden hatten eine Quarantäne für das Schiff verhängt, das vor Bordeaux eingelaufen war. Analystinnen und Analysten hatten bestätigt, dass ein „Magen-Darm-Infekt viralen Ursprungs“ an Bord umgehe. Die Symptome Erbrechen und Durchfall der Passagierinnen und Passagiere begannen am Montag, als das Schiff vor Brest vor Anker lag. Dort starb ein 92-Jähriger. Inzwischen ist bekannt, dass er nicht von der Krankheitswelle betroffen war. Der Mann aus Großbritannien starb an einem Herzinfarkt, wie die Gesundheitsbehörden mitteilten.
Die Behörden untersagten anfangs allen etwa 1700 Menschen an Bord der „Ambition“, an Land zu gehen. Nun wurde die Auflage auf die ungefähr 50 tatsächlich erkrankten Personen eingeschränkt. Die Schutzmaßnahmen und Hygienevorschriften an Bord würden verschärft und Erkrankte vom medizinischen Team des Schiffs versorgt, hieß es. Die Infizierten müssen in ihren Kabinen bleiben. Wann das Schiff seine Fahrt Richtung Spanien fortsetze, werde das Schiff selbst entscheiden.
Verdorbene Lebensmittel?
Die Gesundheitsbehörden kündigten weitere Untersuchungen an. Möglicherweise habe es ein Problem mit verdorbenen Lebensmitteln gegeben, hieß es. „Wir halten uns an die Hygienevorschriften. Es ist nicht so schlimm wie während Covid. Die Leute machen einfach, was sie normalerweise tun“, sagte ein Passagier (52) aus Belfast. Die Menschen an Bord sind überwiegend aus Großbritannien und Irland. 514 Personen sind Teil der Besatzung.
Die französischen Behörden betonten, dass es keinen Zusammenhang zwischen dem Ausbruch an Bord des aus Belfast und Liverpool kommenden Kreuzfahrtschiffes und dem von einem Hantavirus-Ausbruch betroffenen Schiff „Hondius“ gebe. An Bord der „Hondius“ starben drei Passagiere. Zudem erkrankten einige weitere an dem seltenen Virus.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.