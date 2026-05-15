Supreme Court erlaubt Versand von Abtreibungspille

Medikamentöse Schwangerschaftsabbrüche machen inzwischen etwa zwei Drittel aller Abbrüche in den USA aus. Die Alternative ist ein operativer Schwangerschaftsabbruch. Das Medikament Mifepriston ist seit dem Jahr 2000 in den Vereinigten Staaten zugelassen. Fachleute und die Arzneimittelbehörde FDA stufen es als sicher und wirksam ein. In Österreich ist das Medikament unter dem Namen Mifegyne bekannt. Es kommt bis zur neunten Schwangerschaftswoche zum Einsatz. Grundsätzlich sind Schwangerschaftsabbrüche hierzulande bis zum dritten Monat möglich.