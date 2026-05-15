Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Strenge US-Gesetze

Supreme Court erlaubt Versand von Abtreibungspille

Außenpolitik
15.05.2026 07:36
Der Oberste Gerichtshof in den USA hat den Versand der Abtreibungspille Mifepristone wieder ...
Der Oberste Gerichtshof in den USA hat den Versand der Abtreibungspille Mifepristone wieder erlaubt.(Bild: AFP/DREW ANGERER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Abtreibungspille Mifepristone kann in den Vereinigten Staaten weiter online verschrieben und per Post bezogen werden. Das hat der Oberste Gerichtshof des Landes am Donnerstag entschieden. Damit setzte er die Einschränkungen einer unteren Instanz aus.

0 Kommentare

Die Hersteller des Medikaments hatten den Supreme Court zuvor im Eilverfahren angerufen und vor erheblichen Auswirkungen auf die Versorgung gewarnt. Anfang des Monats hatte ein Berufungsgericht den Zugang zu Abtreibungspillen auf dem Postweg vorläufig stark eingeschränkt. Hintergrund war eine Klage des republikanisch geführten US-Bundesstaats Louisiana, der argumentiert hatte, dass die Regelungen sein nahezu vollständiges Abtreibungsverbot untergraben würden.

Daraufhin durften Anbieter die Abtreibungspille vorerst nur noch persönlich in Krankenhäusern oder Arztpraxen ausgeben. Eine Anordnung des Obersten Gerichtshofs setzte diese Einschränkungen vergangene Woche vorläufig außer Kraft. Mit der jüngsten Entscheidung bleibt es zunächst dabei.

Der Supreme Court hatte 2022 das landesweite Recht auf Schwangerschaftsabbruch in den Vereinigten Staaten gekippt. Daraufhin erließen 13 US-Bundesstaaten weitreichende Verbote, während andere den Zugang stark einschränkten. In einigen US-Bundesstaaten gibt es nach wie vor liberale Abtreibungsgesetze. Seit 2022 ist die Zahl der medikamentösen Abbrüche gestiegen, die telemedizinische Verordnung mit anschließender Zustellung wurde wichtiger.

Lesen Sie auch:
In Georgia kam es immer wieder zu Protesten gegen das Abtreibungsgesetz. (Archivbild)
US-Klinik hat Angst
Abtreibungsrecht: Hirntote Frau darf nicht sterben
17.05.2025
Abtreibungspillen-Aus?
Fall Mifepriston: Der US-Kreuzzug gegen Frauen
19.04.2023

Medikamentöse Schwangerschaftsabbrüche machen inzwischen etwa zwei Drittel aller Abbrüche in den USA aus. Die Alternative ist ein operativer Schwangerschaftsabbruch. Das Medikament Mifepriston ist seit dem Jahr 2000 in den Vereinigten Staaten zugelassen. Fachleute und die Arzneimittelbehörde FDA stufen es als sicher und wirksam ein. In Österreich ist das Medikament unter dem Namen Mifegyne bekannt. Es kommt bis zur neunten Schwangerschaftswoche zum Einsatz. Grundsätzlich sind Schwangerschaftsabbrüche hierzulande bis zum dritten Monat möglich.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
15.05.2026 07:36
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

VW und andere kämpfen mit dem Umstieg auf E-Mobilität und dem schwächelnden Absatz, viele ...
Alarm in Autobranche
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
In Deutschland läuft derzeit der Mordprozess um den achtjährigen Fabian aus Güstrow.
Prozess um Fabian (8)
Vater ist mit Mordverdächtiger wieder in Beziehung
US-Medien berichten:
Iran besitzt noch Großteil seines Raketenarsenals
Dieses Bild postete Trump und betitelte es mit „51. Bundesstaat“.
Provokantes Posting
Trump erklärt Venezuela zu „51. Bundesstaat“
Das Baby wurde auf natürlichem Weg gezeugt und zunächst von der Mutter sowie dem biologischen ...
Historisches Urteil
Italien erkennt drei Elternteile für Kind (4) an
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
10 Finalisten, Israel-Störer & singende Swarovski!
148.725 mal gelesen
Victoria Swarovski begeisterte im „Guckloch“-Kleid und überraschte mit ihrem Gesangstalent. Am ...
Ski Nordisch
„Liebe Freunde“: Rätsel um Skisprung-Ikone Innauer
148.349 mal gelesen
Toni Innauer zieht sich aus den sozialen Medien zurück.
Ski Alpin
Manuel Feller: Ein Posting für die Liebe
117.279 mal gelesen
Manuel Feller feiert die Liebe zu seiner Frau.
Wirtschaft
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
974 mal kommentiert
VW und andere kämpfen mit dem Umstieg auf E-Mobilität und dem schwächelnden Absatz, viele ...
Innenpolitik
Aus für Steuerprivilegien ukrainischer Fahrzeuge!
794 mal kommentiert
Ukrainische Fahrzeuge waren bisher von der NOVA sowie von der Pickerlüberprüfung befreit. Damit ...
Außenpolitik
Trump kuscht, Xi droht den USA mit Kriegsmetapher
555 mal kommentiert
Es ist der erste Besuch Trumps in China seit fast einem Jahrzehnt.
Mehr Außenpolitik
Strenge US-Gesetze
Supreme Court erlaubt Versand von Abtreibungspille
Flugzeug-Abschuss
USA wollen Kubas Ex-Präsident Castro (94) anklagen
Mit Ausnahme der FPÖ
Song-Contest-Fieber erfasst auch Spitzenpolitiker
Krone Plus Logo
Privat und beruflich
Die doppelte Baustelle von ORF-Bauchef Pius Strobl
„Größter Verteidiger“
US-Grenzschutzchef tritt überraschend zurück
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf