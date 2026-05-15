Cosmó muss im ESC-Finale als allerletzter Act ran!

Nach den zwei Semifinals am Dienstag und am Donnerstag ist so viel schon mal fix: Das große Song-Contest-Finale am Samstag wird bunt, laut und richtig cool. Und jetzt steht auch fest: Unser Cosmó wird als allerletzter Act der großen Show ein würdiges Ende bereiten!
Nachdem am Donnerstagabend im zweiten Halbfinale die letzten zehn Acts fürs Finale des 70. Song Contest ermittelt wurden, steht nun auch die offizielle Startreihenfolge für Samstag fest.
Kunterbunter Musik-Mix
Und die ist ein bunter Mix: So darf Dänemarks Søren Torpegaard Lund, der ja als einer der Mitfavoriten gilt, die große Show mit seiner Power-Nummer „Før vi går hjem“ eröffnen.
Fans von Sarah Engels müssen auch nicht lange warten: Deutschlands Hit „Fire“ kommt nämlich gleich mit Startnummer 2 dran. Weitere Favoriten auf den Sieg wie etwa Griechenland, Australien oder Finnland folgen auf den Startplätzen sechs, acht und 17.
Cosmó tanzte sich in Fan-Herzen
Am Ende gibt es noch ein bisschen Italo-Romantik mit Sal Da Vinci, bevor Norwegens Jonas Lovv sowie Rumäniens Alexandra Căpitănescu der Halle einheizen werden – und dann endlich auch unser Cosmó die Bühne mit seinem „Tanzschein“ entern darf.
Cosmó durfte ja im zweiten Halbfinale am Donnerstag schon einmal ESC-Luft schnuppern – außer Konkurrenz, versteht sich. Und begeisterte die Fans in der Wiener Stadthalle mit seiner „tierischen Performance“ und seinen coolen Tanzmoves!
„Wir möchten immer das Publikum abholen“
Und was sagt Cosmó zu den Wettquoten, die ihn ja im hinteren Bereich des Feldes sehen? „Ich schaue tatsächlich nicht nach. Für mich ist es egal, ob‘s der letzte oder der erste Platz ist. Unabhängig davon gebe ich mein Bestes, das mache ich bei jedem Auftritt so“, zeigte er sich kurz vor dem Finale entspannt.
Und verriet weiter: „Wir möchten immer das Publikum abholen, genau das ist mein Fokus.“
Aber egal, ob er am Samstag vielleicht die Sensation schaffen und den Song Contest zum zweiten Mal in Folge nach Österreich bringen wird, oder nicht: Wir halten Cosmó auf jeden Fall die Daumen!
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