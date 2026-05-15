Cosmó muss im ESC-Finale als allerletzter Act ran!

„Wir möchten immer das Publikum abholen“

Und was sagt Cosmó zu den Wettquoten, die ihn ja im hinteren Bereich des Feldes sehen? „Ich schaue tatsächlich nicht nach. Für mich ist es egal, ob‘s der letzte oder der erste Platz ist. Unabhängig davon gebe ich mein Bestes, das mache ich bei jedem Auftritt so“, zeigte er sich kurz vor dem Finale entspannt.