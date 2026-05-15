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Startreihenfolge fix

Cosmó muss im ESC-Finale als allerletzter Act ran!

Society International
15.05.2026 09:04
Cosmó enterte am Donnerstagabend zum ersten Mal die ESC-Bühne in der Wiener Stadthalle. Im ...
Cosmó enterte am Donnerstagabend zum ersten Mal die ESC-Bühne in der Wiener Stadthalle. Im Finale darf er als allerletzter Act die Fans zum Tanzen bringen.(Bild: EPA/HANNIBAL HANSCHKE)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Nach den zwei Semifinals am Dienstag und am Donnerstag ist so viel schon mal fix: Das große Song-Contest-Finale am Samstag wird bunt, laut und richtig cool. Und jetzt steht auch fest: Unser Cosmó wird als allerletzter Act der großen Show ein würdiges Ende bereiten!

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Nachdem am Donnerstagabend im zweiten Halbfinale die letzten zehn Acts fürs Finale des 70. Song Contest ermittelt wurden, steht nun auch die offizielle Startreihenfolge für Samstag fest. 

Kunterbunter Musik-Mix
Und die ist ein bunter Mix: So darf Dänemarks Søren Torpegaard Lund, der ja als einer der Mitfavoriten gilt, die große Show mit seiner Power-Nummer „Før vi går hjem“ eröffnen.

Dänemarks Søren Torpegaard Lund darf das Finale eröffnen.
Dänemarks Søren Torpegaard Lund darf das Finale eröffnen.(Bild: AFP/TOBIAS SCHWARZ)
Sarah Engels wird mit „Fire“ im ESC-Finale mit Startnummer zwei einheizen.
Sarah Engels wird mit „Fire“ im ESC-Finale mit Startnummer zwei einheizen.(Bild: AFP/TOBIAS SCHWARZ)

Fans von Sarah Engels müssen auch nicht lange warten: Deutschlands Hit „Fire“ kommt nämlich gleich mit Startnummer 2 dran. Weitere Favoriten auf den Sieg wie etwa Griechenland, Australien oder Finnland folgen auf den Startplätzen sechs, acht und 17.

Die Startreihenfolge fürs ESC-Finale

  1. Dänemark: Søren Torpegaard Lund mit „Før vi går hjem“
  2. Deutschland: Sarah Engels mit „Fire“
  3. Israel: Noam Bettan mit „Michelle“
  4. Belgien: ESSYLA „Dancing on the Ice“ 
  5. Albanien: Alis mit „Nân“
  6. Griechenland: Akylas mit „Ferto“
  7. Ukraine: LELÉKA mit „Ridnym“
  8. Australien: Delta Goodrem mit „Eclipse“
  9. Serbien: Lavina mit „Kraj mene“ 
  10. Malta: Aidan mit „Bella“
  11. Tschechien: Daniel Žižka mit „Crossroads“
  12. Bulgarien: Dara mit „Bangaranga“ 
  13. Kroatien: Lelek mit „Andromeda“ 
  14. Großbritannien: Look Mum No Computer mit „Eins, Zwei, Drei“
  15. Frankreich: Monroe mit „Regarde!“ 
  16. Moldau: Satoshi mit „Viva, Moldova!“ 
  17. Finnland: Linda Lampenius & Pete Parkkonen mit „Liekinheitin“ 
  18. Polen: Alicja mit „Pray“ 
  19. Litauen: Lion Ceccah mit „Sólo quiero más“ 
  20. Schweden: Felicia mit „My System“ 
  21. Zypern: Antigoni „Jalla“
  22. Italien: Sal Da Vinci mit „Per sempre sì“
  23. Norwegen: Jonas Lovv mit „Ya Ya Ya“
  24. Rumänien: Alexandra Căpitănescu mit „Choke Me“ 
  25. Österreich: Cosmó mit „Tanzschein“

Cosmó tanzte sich in Fan-Herzen
Am Ende gibt es noch ein bisschen Italo-Romantik mit Sal Da Vinci, bevor Norwegens Jonas Lovv sowie Rumäniens Alexandra Căpitănescu der Halle einheizen werden – und dann endlich auch unser Cosmó die Bühne mit seinem „Tanzschein“ entern darf.

Cosmó verteilt den „Tanzschein“ am Ende des Finales.
Cosmó verteilt den „Tanzschein“ am Ende des Finales.(Bild: EPA/HANNIBAL HANSCHKE)

Cosmó durfte ja im zweiten Halbfinale am Donnerstag schon einmal ESC-Luft schnuppern – außer Konkurrenz, versteht sich. Und begeisterte die Fans in der Wiener Stadthalle mit seiner „tierischen Performance“ und seinen coolen Tanzmoves!

„Wir möchten immer das Publikum abholen“
Und was sagt Cosmó zu den Wettquoten, die ihn ja im hinteren Bereich des Feldes sehen? „Ich schaue tatsächlich nicht nach. Für mich ist es egal, ob‘s der letzte oder der erste Platz ist. Unabhängig davon gebe ich mein Bestes, das mache ich bei jedem Auftritt so“, zeigte er sich kurz vor dem Finale entspannt.

Und verriet weiter: „Wir möchten immer das Publikum abholen, genau das ist mein Fokus.“

Cosmó pfeift auf Wettquoten und will dem Publikum im Finale eine große Show liefern.
Cosmó pfeift auf Wettquoten und will dem Publikum im Finale eine große Show liefern.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
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Aber egal, ob er am Samstag vielleicht die Sensation schaffen und den Song Contest zum zweiten Mal in Folge nach Österreich bringen wird, oder nicht: Wir halten Cosmó auf jeden Fall die Daumen!

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