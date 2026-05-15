Sebastian Koch spielt in „The Batman 2“ mit

Die Star-Besetzung für die Fortsetzung des Kinohits „The Batman“ mit Robert Pattinson (40) in der Hauptrolle nimmt immer konkretere Züge an.
In „The Batman: Part II“ wird auch der deutsche Schauspieler Sebastian Koch (63, „Das Leben der Anderen“, „Stauffenberg“) mitspielen, gab US-Regisseur Matt Reeves (60) auf der Plattform X bekannt – ohne zu verraten, welche Rolle Koch übernehmen wird.
Der auf X gepostete Clip zeigt Sebastian Koch im neuen „The Batman“-Film:
Der Regisseur gab mit mehreren Clips weitere Neuzugänge im Cast bekannt, darunter neben Koch auch Scarlett Johansson und Charles Dance. Auch zu deren Rollen äußerte sich der Regisseur nicht. US-Medienberichten zufolge soll Stan die Figur Harvey Dent spielen, Johansson dessen Ehefrau und Dance dessen Vater.
Hier ist der Kurz-Clip mit Scarlett Johansson:
Vier Jahre nach „The Batman“ stimmte Reeves kürzlich mit ersten Kameraszenen von einem Batmobil-Auto auf einer verschneiten Straße auf die im Dreh befindliche Fortsetzung ein. Aktuell ist der Kinostart für Oktober 2027 geplant.
„Wir sehen uns alle in Gotham“ postete der Regisseur:
Der erste „The Batman“-Film war im März 2022 ein großer Kinoerfolg. In der recht düsteren Comic-Verfilmung spielte Paul Dano den Riddler als psychopathischen Killer. Colin Farrell trat als Pinguin auf, Zoë Kravitz als Catwoman, Barry Keoghan als Joker.
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