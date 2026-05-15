Sebastian Koch spielt in „The Batman 2“ mit

Der Regisseur gab mit mehreren Clips weitere Neuzugänge im Cast bekannt, darunter neben Koch auch Scarlett Johansson und Charles Dance. Auch zu deren Rollen äußerte sich der Regisseur nicht. US-Medienberichten zufolge soll Stan die Figur Harvey Dent spielen, Johansson dessen Ehefrau und Dance dessen Vater.