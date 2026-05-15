Größter Waldbrand: Was gut klappte, was noch fehlt

Das Innenministerium entsandte an drei Tagen acht Polizei-Hubschrauber zum Waldbrand in die Steiermark. Bei 662 Abwürfen wurden insgesamt alleine von diesen Helis gut 300.000 Liter Löschwasser ausgebracht. „Solche Einsätze erfordern über viele Stunden hinweg höchste Konzentration“, erklärt Georg Lickl, einer der eingesetzten Piloten. „Man bewegt sich häufig auf Höhe der Baumwipfel, zudem sind bei Vegetationsbränden mehrere Hubschrauber gleichzeitig auf engem Raum im Einsatz. Die Lage ist sehr dynamisch, weshalb rasches und flexibles Handeln gefragt ist.“