21-Jährige soll für den Dschihad geworben haben

Die junge, kleinere Frau, die am Dienstag am Landesgericht Linz auf der Anklagebank Paltz nehmen musste, wirkte selbst noch eher kindlich. Zum Prozess war die Wahlwienerin mit ihrem zwei Monate alten Baby angereist. Auf das musste ihre Freundin aufpassen, weil es nicht mit in den Verhandlungssaal durfte. Die 21-Jährige in weiter, sandgrauer Kleidung mit Kopftuch beschreibt sich im Prozess als „ganz normale Muslima“. Vom IS habe sie zwar gehört, aber: „Meine Eltern haben mir gesagt, dass das eine schlechte Sache ist.“