Genial bis bitter: Salzburg-Deals bei den Abgängen

Deal-Kategorie: GUT

Für zwei Millionen gekommen, für acht geht er wieder – Kerim Alajbegovic war sportlich und finanziell ein Erfolg. Kleiner Kritikpunkt: Ein vertraglich fixiertes zweites Leihjahr hätte Salzburg – und wohl auch dem Bosnier – gut getan. Für Amar Dedic, der längst auf einen Wechsel gepocht hatte, sprangen inklusive eines kurzen Intermezzos bei Marseille am Ende 13,5 Millionen Euro heraus. Auch das ist „à la bonne heure“. Großes Kino war auch der Coup, Norwich City 4,5 Millionen für Amankwah Forson aus den Taschen zu ziehen. Gelungen sind zudem die Abgänge von Oscar Gloukh, Strahinja Pavlovic, Noah Okafor, Junior Adamu und Oumar Diakite.