Das Provokante und das Geniale an Toni Faber

Gleichzeitig holt der liberale Geist gerade mit seiner Farbenpracht zahllose Abtrünnige in die Kirche zurück – in den vergangenen dreißig Jahren waren es 1500, was einen beispiellosen Rekord bedeutet. Und er ist bei weitem nicht der einzige Träger eines Talars, für den der Zölibat längst nur noch ein überholtes Relikt aus dem Mittelalter ist. Was Faber von seinen Glaubensbrüdern unterscheidet, ist sein Hang zum Scheinwerferlicht.