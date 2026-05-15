Mader: „Hoffe, dass sie an mir festhalten“

Wie er jubelten auch Kapitän Matthias Maak, Pius Grabher, Domenik Schierl und Fabian Gmeiner über ihren zweiten Aufstieg im Lustenau-Dress. Das Quartett spielt seit Jahren eine tragende Rolle im SC-Dress. „Wir haben in den vergangenen zwei, drei Jahren viel Scheiße durchgemacht, das jetzt ist die Belohnung dafür, dass wir zusammengestanden und drangeblieben sind“, sagte Grabher. Seit dem Abstieg 2024 habe er davon geträumt, noch einmal Bundesligaluft schnuppern zu dürfen. „Geile Stadien, geile Vereine, es ist für die ganze Region was Besonderes. Da macht der Fußball mehr Spaß als in der 2. Liga“, meinte der 32-Jährige, der laut eigenen Angaben „in einem Fußballalter ist, wo es nicht mehr ewig geht“.