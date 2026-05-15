Kerosin-Engpass: So wertlos ist die EU-Verordnung

Die Auswirkungen durch die Sperre der Straße von Hormuz war für jeden Autofahrer binnen weniger Tage zu spüren. In der Luftfahrt ticken die Uhren zum Glück ein wenig anders. Zwar wird bei weiter ausbleibenden Öllieferungen aus dem Nahen Osten das Kerosin langsam knapp, Panik bricht bei den Fluglinien deshalb aber noch nicht aus. Zwar strich zum Beispiel die Lufthansa bis Oktober vorsorglich 20.000 Kurzstreckenflüge und spart somit 40.000 Tonnen Kerosin ein, auf bereits gebuchte Ticketpreise (auch bei Pauschalreisen) gibt es bisher aber kaum Auswirkungen.