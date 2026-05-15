Vollbesetzter Pkw krachte in den Windschutzgürtel

Von der Straße abgekommen ist am Abend des Feiertags ein mit fünf Personen besetzter Pkw auf der Münchendorfer Straße in Laxenburg, Bezirk Mödling (Niederösterreich). Der Wagen krachte in einen Windschutzgürtel. Alle Insassen wurden verletzt, der Lenker schwer.
Zu einem Rettungseinsatz mussten Sanitäter und Feuerwehrleute am Donnerstagabend kurz nach 20 Uhr in Laxenburg ausrücken. Ein Wagen war in einer Kurve von der Münchendorfer Straße abgekommen. Erst Bäume und Sträucher eines Windschutzgürtels stoppten den Pkw, der im Gestrüpp in Seitenlage liegen blieb.
Fünf Personen im Wagen
Das Auto war mit fünf Personen voll besetzt. Vier der Insassen überstanden den Unfall mit leichteren Blessuren, der Lenker hingegen erlitt bei dem „Abflug“ von der Straße schwere Verletzungen. Alle Opfer wurden zuerst von First Respondern und Sanitätern versorgt, danach von der Rettung ins Spital eingeliefert.
Wrack abtransportiert
Nachdem die Verletzten ins Krankenhaus gebracht worden waren, ging es an die Bergung des Unfallwagens. Das Wrack wurde von den Feuerwehrleuten mit Rundschlingen und Muskelkraft wieder auf die Räder gestellt. Danach konnte das demolierte Fahrzeug auf einen Abschleppanhänger verladen und abtransportiert werden.
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