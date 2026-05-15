Vollbesetzter Pkw krachte in den Windschutzgürtel

Wrack abtransportiert

Nachdem die Verletzten ins Krankenhaus gebracht worden waren, ging es an die Bergung des Unfallwagens. Das Wrack wurde von den Feuerwehrleuten mit Rundschlingen und Muskelkraft wieder auf die Räder gestellt. Danach konnte das demolierte Fahrzeug auf einen Abschleppanhänger verladen und abtransportiert werden.