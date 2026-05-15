USA wollen Kubas Ex-Präsident Castro (94) anklagen

Beziehungen seit 1959 angespannt

Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern sind bereits seit der Revolution 1959 angespannt. Mit dem jüngsten Regierungswechsel in Washington haben sie sich nochmals verschärft. US-Präsident Donald Trump hatte als eine seiner ersten Amtshandlungen im Jänner 2025 den Inselstaat wieder auf die US-Terrorliste gesetzt. Überhaupt erhöhte er den Druck, um auf Kuba einen wirtschaftlichen und politischen Wandel im Sinne der Vereinigten Staaten herbeizuführen. In den vergangenen Monaten führten die beiden Regierungen nach eigenen Angaben immer wieder Gespräche.