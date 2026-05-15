Feuerwehr kämpft sich durch Schnee zu Hüttenbrand

Nur mit Schneeketten zum Einsatzort

Die Feuerwehr rückte sofort mit zwei Tanklöschfahrzeugen, dem Kommando- sowie dem Kleinlöschfahrzeug aus. Bereits die Anfahrt stellte die Einsatzkräfte vor große Herausforderungen: „Aufgrund der winterlichen Bedingungen und der schneebedeckten Fahrbahn mussten auf sämtliche Feuerwehrfahrzeuge Schneeketten montiert werden, um die abgelegene Einsatzstelle sicher erreichen zu können“, heißt es von der Feuerwehr.