Verurteilter Unfalllenker wegen Mordes vor Gericht

Ein heute 24-jähriger Mühlviertler soll vor zwei Jahren einen tödlichen Crash auf der B 126 in Kirchschlag (Oberösterreich), bei dem ein Linzer (58) ums Leben gekommen war, bewusst herbeigeführt haben. Jetzt ist es fix: Nach der Wiederaufnahme des Verfahrens muss der dafür bereits einmal zu einer Geldstrafe verurteile Mann sich Mitte August einem Schwurgerichtsprozess stellen.