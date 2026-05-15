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War Crash gar Absicht?

Verurteilter Unfalllenker wegen Mordes vor Gericht

Oberösterreich
15.05.2026 05:00
Der damals 22-jährige Mühlviertler soll sein Auto mit Absicht über die Sperrlinie in den ...
Der damals 22-jährige Mühlviertler soll sein Auto mit Absicht über die Sperrlinie in den entgegenkommenden Pkw des Linzers (Bild) gesteuert haben.(Bild: TEAM FOTOKERSCHI / KERSCHBAUMMAYR)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Ein heute 24-jähriger Mühlviertler soll vor zwei Jahren einen tödlichen Crash auf der B 126 in Kirchschlag (Oberösterreich), bei dem ein Linzer (58) ums Leben gekommen war, bewusst herbeigeführt haben. Jetzt ist es fix: Nach der Wiederaufnahme des Verfahrens muss der dafür bereits einmal zu einer Geldstrafe verurteile Mann sich Mitte August einem Schwurgerichtsprozess stellen.

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Es geschah am Montag, 21. Oktober 2024, gegen 3 Uhr früh auf der B 126 auf Höhe der Ortschaft Hochbuchedt (Gemeinde Kirchschlag). Wie Polizisten später vermerkten, war die Fahrbahn zu dem Zeitpunkt trocken, und es gab auch keinen Nebel.

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