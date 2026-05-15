Verurteilter Unfalllenker wegen Mordes vor Gericht

Ein heute 24-jähriger Mühlviertler soll vor zwei Jahren einen tödlichen Crash auf der B 126 in Kirchschlag (Oberösterreich), bei dem ein Linzer (58) ums Leben gekommen war, bewusst herbeigeführt haben. Jetzt ist es fix: Nach der Wiederaufnahme des Verfahrens muss der dafür bereits einmal zu einer Geldstrafe verurteile Mann sich Mitte August einem Schwurgerichtsprozess stellen.
Es geschah am Montag, 21. Oktober 2024, gegen 3 Uhr früh auf der B 126 auf Höhe der Ortschaft Hochbuchedt (Gemeinde Kirchschlag). Wie Polizisten später vermerkten, war die Fahrbahn zu dem Zeitpunkt trocken, und es gab auch keinen Nebel.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.