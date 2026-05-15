Einbruchsserie in Apotheken: Kammer fordert Gipfel

In mindestens acht Wiener Apotheken wurde im Mai in der Nacht eingebrochen – teils trotz anwesenden Personals. Während man die Apotheker für die Brisanz der Problematik sensibilisiert, schlägt die Kammer gegenüber der Politik harte Töne an. Es sei „Aufgabe des Staates, für Sicherheit zu sorgen“. Man fordert einen Jugendkriminalitäts-Gipfel.
Eines ist ungewöhnlich: Es gibt eine Serie an Einbrüchen – und niemand will so wirklich darüber reden. Bei Apotheken ist es das nicht. Schon im Februar wurde intern vor gehäuften Einbrüchen in Wien gewarnt, konkrete Informationen gab es zu den Einbrüchen aber nicht wirklich. Nun warnte die Apothekerkammer erneut vor einem sprunghaften Anstieg bei Einbrüchen in die Geschäfte. Es sollen jedenfalls mehr als acht Coups seit Anfang Mai gewesen sein – auch im April wurden einige Apotheken „ausgeräumt“.
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