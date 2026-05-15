„Sag niemals nie“: Sensations-Comeback in der F1?

Seit rund eineinhalb Jahren ist Daniel Ricciardo raus aus dem aktiven Renngeschehen. Im Podcast „Speed Street“ sprach der frühere Formel-1-Pilot nun über ein mögliches Comeback. „Sag niemals nie. Aber aktuell genieße ich es sehr, nicht im Wettbewerb zu stehen. Ich genieße die kleinen Dinge im Leben und dass ich nicht ständig auf einer Bühne stehen muss“, erklärte Ricciardo. Wie seine Zukunft konkret aussehen wird, weiß der Australier selbst noch nicht. „Ob ich weiß, wie ich mich in drei oder fünf Jahren fühlen werde? Nein“, sagte er.