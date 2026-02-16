Vorteilswelt
Verdächtige verhaftet

Versuchter Überfall auf Krypto-Boss in Frankreich

Digital
16.02.2026 10:19
Die drei Männer konnten laut Staatsanwaltschaft bei ihrer Ankunft mit dem Zug in Lyon ...
Die drei Männer konnten laut Staatsanwaltschaft bei ihrer Ankunft mit dem Zug in Lyon festgenommen werden.(Bild: forma82 - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wegen eines versuchten Überfalls auf den Chef des Kryptowährungsunternehmens Binance France wird in Frankreich gegen drei Verdächtige ermittelt. Sie seien am Donnerstag mit Handfeuerwaffen und maskiert in die Wohnung eines Paares in Saint-Mandé bei Paris eingedrungen und hätten die Bewohner gefangen gehalten und misshandelt, teilte die Staatsanwaltschaft am Sonntag mit.

0 Kommentare

Die Männer begaben sich im Anschluss nach Angaben der Staatsanwaltschaft rund 20 Kilometer weiter und attackierten dort eine andere Familie. Eine Frau wurde demnach mehrmals mit dem Griff einer Waffe geschlagen. Während des Überfalls hörten die Opfer, wie einer der Täter am Telefon sagte, die Adresse sei „nicht die richtige“. Die Täter hätten „offenkundig den Chef von Binance France“ gesucht.

Die drei Männer, die in den Jahren 2004, 2005 und 2007 geboren wurden, konnten laut Staatsanwaltschaft geortet, überwacht und bei ihrer Ankunft mit dem Zug in Lyon festgenommen werden.

Immer wieder Überfälle mit Kryptowährungs-Bezug
Seit Anfang des vergangenen Jahres hatte es in Frankreich mehrere Überfälle auf Menschen mit Verbindungen zu Kryptowährungsunternehmen gegeben. Im Jänner war der Mitgründer des Unternehmens Ledger, das Krypto-Wallets vertreibt, zusammen mit seiner Partnerin entführt worden.

Im Mai wurde mitten in Paris der Vater eines Mannes, der mit Kryptowährungen viel verdient hatte, ebenfalls von maskierten Männern entführt, als er mit seinem Hund spazieren ging. In beiden Fällen trennten die Entführer ihren Opfern einen Finger ab, um ihren Forderungen nach Lösegeld Nachdruck zu verleihen.

Digital
16.02.2026 10:19
