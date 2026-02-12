Was hinter begehrtem „Slow Brewing“-Siegel steckt

„Slow Brewing“ heißt übersetzt langsames Brauen. Denn die Zeit – das ist das wichtigste Kriterium beim Bierbrauen. Und das wird genauestens kontrolliert: „Normal erfolgt die Überprüfung der verschiedenen Brauereien einmal im Jahr, bei ,Slow Brewing‘ sogar einmal monatlich“, betont „Slow Brewing“-Geschäftsführer August Gresser. Der große Erfahrung hat, als gebürtiger Schwabe nach Italien ging, bei Birra Moretti gearbeitet hat und nun in Meran lebt. Die „Krone“ hat ihn in Hirt bei seiner langen Produktionsbesiegelungstour mit Braumeister Raimund Linzer begleitet.