Was hinter begehrtem „Slow Brewing“-Siegel steckt

Ein Krügerl Bier ist in Österreich wichtig, obwohl der Bierkonsum leicht abnimmt. Nur vier heimische Brauereien haben das „Slow Brewing“-Siegel, die Kärntner Privatbrauerei Hirter ist eine davon. Die „Krone“ war bei der Überprüfung dabei.
„Slow Brewing“ heißt übersetzt langsames Brauen. Denn die Zeit – das ist das wichtigste Kriterium beim Bierbrauen. Und das wird genauestens kontrolliert: „Normal erfolgt die Überprüfung der verschiedenen Brauereien einmal im Jahr, bei ,Slow Brewing‘ sogar einmal monatlich“, betont „Slow Brewing“-Geschäftsführer August Gresser. Der große Erfahrung hat, als gebürtiger Schwabe nach Italien ging, bei Birra Moretti gearbeitet hat und nun in Meran lebt. Die „Krone“ hat ihn in Hirt bei seiner langen Produktionsbesiegelungstour mit Braumeister Raimund Linzer begleitet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.