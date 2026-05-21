Rekordsieger bei Musiparade & Fest für Kinder

Sie waren am 9. Mai 2012 die ersten Wochensieger in der Musiparade von Radio Kärnten und „Krone“ und sind Inhaber aller Rekorde – die Lauser. Sage und schreibe 34 Wochensiege gingen bisher an die Brüder Andreas und Markus Hinker, Markus Ponhold, Thomas Stückler, Mario Stranger und Mario Held, sie belegten 21 Mal Platz 2 und wurden fünfmal Dritter. Auch die insgesamt 60 Stockerlplätze bedeuten natürlich ebenfalls Musiparade-Rekord. Und die Lauser sind die einzigen Interpreten, die mit gleich zwei Titeln acht Wochensiege einheimsen konnten, was ihnen 2017 und 2022 klarerweise die jeweiligen Jahressiege brachten.