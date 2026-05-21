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Am 23. und 24. Mai

Rekordsieger bei Musiparade & Fest für Kinder

Kärnten
21.05.2026 17:01
Das Frühlingsfest in Glanhofen feiert heuer Jubiläum: Seit 1995 ist es alle zwei Jahre eine ...
Das Frühlingsfest in Glanhofen feiert heuer Jubiläum: Seit 1995 ist es alle zwei Jahre eine Veranstaltung, die beliebte Künstler anlockt, das Publikum begeistert – und Spenden für Familien mit krebskranken Kindern lukriert.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Wilfried Krierer
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Wilfried Krierer und Christina Natascha Kogler

Sie sind in der Musiparade das Maß aller Dinge und wollen ihren Rekord weiter ausbauen: die Lauser. Ein Thema in der Musiparade: Das Frühlingsfest in Glanhofen am 23. & 24. Mai. Seit 1995 lockt es alle zwei Jahre Künstler an, begeistert das Publikum, lukriert Spenden für Familien krebskranker Kinder.

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Sie waren am 9. Mai 2012 die ersten Wochensieger in der Musiparade von Radio Kärnten und „Krone“ und sind Inhaber aller Rekorde – die Lauser. Sage und schreibe 34 Wochensiege gingen bisher an die Brüder Andreas und Markus Hinker, Markus Ponhold, Thomas Stückler, Mario Stranger und Mario Held, sie belegten 21 Mal Platz 2 und wurden fünfmal Dritter. Auch die insgesamt 60 Stockerlplätze bedeuten natürlich ebenfalls Musiparade-Rekord. Und die Lauser sind die einzigen Interpreten, die mit gleich zwei Titeln acht Wochensiege einheimsen konnten, was ihnen 2017 und 2022 klarerweise die jeweiligen Jahressiege brachten.

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Auch international geigte die steirisch-kärntnerische Formation groß auf, die Lauser spielten zweimal in Milwaukee in den USA vor jeweils 100.000 begeisterten Fans und brachten beim Oktoberfest in Dubai zwei Wochen lang die Scheichs zum Tanzen auf den Tischen. Nächster Kärnten-Auftritt: Am 30. Mai beim Feuerwehrfest in Reichenfels.

Wertung

Musiparade vom 20. Mai:

  1. Die Karawanken: „Beim Alpski Fest“
  2. Ligist 3: „Sonntag – Tag des Herrn“ 
  3. Die Lavanttaler: „Herzerl Polka“ 
  4. Oberkrainer Power: „Eine Polka fürs Herz“ 
  5. Alpenvorlandpower: „Glück im Schwarzwald“ 
  6. Die Goldrieder: „Wie long geht des no guet“ 
  7. Burnik & Semeja: „Ferien am Faakersee“ 
  8. Marc Pircher: „Durch die Nacht – nur mit dir“ 
  9. Die jungen Helden: „Wir sind die jungen Helden“ 
  10.  Lipiklang: „Zuber Polka“
    Neuvorstellungen:
    Die Lauser: „Immer wieder diese Frauen“
    Innkreis Buam: „Des mach ma wieder“

Ein Fest voller Höhepunkte und einem wichtigen Ziel
Thema Mittwochabend war in der Sendung Musiparade im ORF-Radio Kärnten auch das Frühlingsfest in Glanhofen bei Feldkirchen. Samstag, 23. Mai: Großer Sicherheitstag mit spektakulären Vorführungen von Polizei, Feuerwehr und Bundesheer (ab 10 Uhr) und ab 14 Uhr Musik mit Silvio Samoni, Marco Ventre & Band, Udo Wenders, Matakustix u.v.m.

Sonntag, 24. Mai (ab 10 Uhr): Frühschoppen mit den jungen Wernbergern und den Kaisern.

„683.700 Euro konnten in all den Jahren bereits gesammelt und der Kärntner Kinderkrebshilfe übergeben werden. Herzlichen Dank!“, bedankt sich Martin Treffner im Namen der Stadt Feldkirchen und des Schöller-Teams für die Unterstützung. Und auch heuer wird beim Familienfest in Glanhofen statt eines fixen Eintrittspreise um freiwillige Spenden zugunsten der Kärntner Kinderkrebshilfe gebeten.

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