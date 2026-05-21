Lavanttaler Bürgermeisterin kandidiert wieder

In allen Kärntner Gemeinden werden schon die Weichen für die kommenden Bürgermeisterwahlen gestellt – so auch in St. Andrä im Lavanttal. Dort schickt die SPÖ Gemeindechefin Maria Knauder ins Rennen um den Bürgermeistersessel.
Seit mittlerweile sechs Jahren lenkt die Maria Knauder die Geschicke der Lavanttaler Gemeinde St. Andrä. Und so soll es auch bleiben. Denn die SP-Stadtpartei entschloss sich dafür, dass Knauder wieder als Spitzenkandidatin bei den Gemeinderatswahlen im kommenden Jahr antreten soll.
Gemeinde soll weiterhin positiv entwickelt werden
„Ich bin mit Leidenschaft Bürgermeisterin und freue mich sehr, dass mir das Team erneut das Vertrauen ausgesprochen hat. Gemeinsam wollen wir weiterhin mit voller Kraft für St. Andrä arbeiten und unsere Gemeinde positiv weiterentwickeln“, sagt Knauder.
Für die Lavanttalerin ist die Wiederkandidatur ein wichtiges Zeichen für Frauen in der Politik: „In Österreich sind über 50 Prozent der Bevölkerung weiblich, daher braucht es Politikerinnen, die sichtbar sind.“
Landes-SP zufrieden mit politischer Arbeit
Nicht nur Knauder freut sich über den Rückhalt ihrer Genossen, sondern auch in der SP-Zentrale in Klagenfurt herrscht Freudenstimmung über die Entscheidung. Immerhin sei die erneute Kandidatur der Lavanttalerin ein Signal für Kontinuität, Verlässlichkeit und engagierte Weiterarbeit für die Zukunft der Stadtgemeinde.
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