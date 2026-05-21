Lavanttaler Bürgermeisterin kandidiert wieder

Gemeinde soll weiterhin positiv entwickelt werden

„Ich bin mit Leidenschaft Bürgermeisterin und freue mich sehr, dass mir das Team erneut das Vertrauen ausgesprochen hat. Gemeinsam wollen wir weiterhin mit voller Kraft für St. Andrä arbeiten und unsere Gemeinde positiv weiterentwickeln“, sagt Knauder.