So arg sieht es in der Penzinger „Wachtelfarm“ aus

Eine „Wachtelfarm“ mit angeschlossener, illegaler Glücksspielhölle rief vergangene Woche mehrere Abteilungen der Stadt Wien auf den Plan. Während die Finanzpolizei die Automaten beschlagnahmte, wurden die Vögel auf Weisung der Veterinärbehörde aus ihren Käfigen einfach auf den Boden gekippt.
Der Lokalaugenschein der „Krone“-Tierecke deckt arge Zustände auf. Das abgewohnte Zinshaus in Penzing macht einen äußerst tristen Eindruck. Die Eingangstür ist kaputt, jeder kann sich hier auch ohne Schlüssel Zutritt verschaffen.
Der Innenhof gleicht einer Müllhalde: gestohlene Einkaufswagen, leere Schnapsflaschen, ein kaputter Kühlschrank und allerlei Sperrmüll. Schon von weitem ist das Gurren von Vögeln zu hören.
