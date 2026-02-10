Vorteilswelt
In drei Betrieben

Die ersten Pflege-Lehrlinge Kärntens starten durch

Kärnten
10.02.2026 08:00
Lediglich ein Betrieb bietet derzeit in Kärnten die Lehre zur Pflegeassistenz an. Zwei weitere ...
Lediglich ein Betrieb bietet derzeit in Kärnten die Lehre zur Pflegeassistenz an. Zwei weitere Organisationen sollen folgen.(Bild: Robert Kneschke)
Porträt von Elena Überbacher
Von Elena Überbacher

In Kärnten startete die Ausbildung zur Pflegeassistenz. Ein Lehrling erzählt der „Krone“ über den Traumjob. Während das Angebot erst von einer Organisation angeboten wird, sollen noch heuer zwei weitere folgen. Damit soll dem Pflegepersonalmangel entgegengewirkt werden.

Dass ein Fachkräftemangel in Pflegeberufen herrscht, ist bekannt. Dem Problem versucht Kärnten mit einer neuen Lehre entgegenzuwirken. Bislang hat man die Ausbildung zur Pflegeassistenz lediglich in Fachschulen für Sozialbetreuungsberufe oder im Rahmen einer Fort- und Weiterbildung beim BFI oder AMS machen können. Seit Ende letzten Jahres gibt es dafür in Kärnten jetzt auch einen Lehrberuf. Drei Betriebe (Mavida, Diakonie, „Wie daham“) sind dafür zertifiziert und bilden Menschen für diesen Beruf aus.

