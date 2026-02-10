Die ersten Pflege-Lehrlinge Kärntens starten durch

In Kärnten startete die Ausbildung zur Pflegeassistenz. Ein Lehrling erzählt der „Krone“ über den Traumjob. Während das Angebot erst von einer Organisation angeboten wird, sollen noch heuer zwei weitere folgen. Damit soll dem Pflegepersonalmangel entgegengewirkt werden.
Dass ein Fachkräftemangel in Pflegeberufen herrscht, ist bekannt. Dem Problem versucht Kärnten mit einer neuen Lehre entgegenzuwirken. Bislang hat man die Ausbildung zur Pflegeassistenz lediglich in Fachschulen für Sozialbetreuungsberufe oder im Rahmen einer Fort- und Weiterbildung beim BFI oder AMS machen können. Seit Ende letzten Jahres gibt es dafür in Kärnten jetzt auch einen Lehrberuf. Drei Betriebe (Mavida, Diakonie, „Wie daham“) sind dafür zertifiziert und bilden Menschen für diesen Beruf aus.
