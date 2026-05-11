Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Putins Muskelspiele:

Russischer Zerstörer vor deutscher Ostseeküste

Außenpolitik
11.05.2026 20:47
Der U-Boot-Zerstörer „Severomorsk“ ist 163 Meter lang, kann acht Torpedos gleichzeitig ...
Der U-Boot-Zerstörer „Severomorsk“ ist 163 Meter lang, kann acht Torpedos gleichzeitig abschießen. (Symbolbild)(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein russisches Kriegsschiff liegt seit dem Wochenende vor der deutschen Küste in der Ostsee. Offenbar dient der Einsatz dem Schutz von Moskaus Schattenflotte. Die NATO reagierte bereits ...

0 Kommentare

Wie die „Kieler Nachrichten“ melden, befindet sich der U-Boot-Zerstörer Severomorsk zwischen Fehmarn und der Lübecker Bucht. Den Angaben zufolge lief das Schiff bereits Anfang der vergangenen Woche aus dem russischen Ostseehafen Baltijsk aus. Seit dem Wochenende operiert der Zerstörer vor Fehmarn. Dort hatte zuvor das russische Raketenschiff Stawropol Stellung bezogen.

163 Meter langes Kriegsschiff
Die Severomorsk gehört zur Udaloy-Klasse und wurde Ende 1987 in Dienst gestellt. Der 163 Meter lange Zerstörer ist auf U-Boot-Abwehr spezialisiert und Teil der russischen Nordflotte. Je nach Einsatz umfasst die Besatzung zwischen 220 und 300 Soldaten. Bereits Anfang Jänner begleitete das Schiff laut Medienberichten zwei sanktionierte Frachter vor der portugiesischen Küste.

Artem Bulatov aus dem russischen Außenministerium hatte den Einsatz gegenüber russischen Medien bereits vor Wochen angekündigt.So erklärte der Sonderbeauftragte unmissverständlich: „Es werden Optionen zur Stärkung des physischen Schutzes von Schiffen unter russischer Flagge erwogen. Die Möglichkeit, die Handelsflotte mit Schiffen der russischen Marine zu eskortieren, bleibt bestehen.“

Zitat Icon

Es werden Optionen zur Stärkung des physischen Schutzes von Schiffen unter russischer Flagge erwogen.

Artem Bulatov aus dem russischen Außenministerium

Russland weitet Marineaktivitäten aus
Russland hat seine Marineaktivitäten zwischen Ärmelkanal und Ostsee zuletzt deutlich ausgeweitet. Beobachter sehen darin eine Reaktion des russsichen Präsidenten Wladimir Putin auf Maßnahmen westlicher Staaten gegen die sogenannte russische Schattenflotte. Mehrfach waren in der Vergangenheit Tanker und Frachter mit mutmaßlichen Verbindungen zu Russland in der Ostsee kontrolliert oder festgesetzt worden. 

NATO entsendet Marineverband
Als Reaktion auf die jüngsten Machtspiele Putins verlegte die NATO den Marineverband SNMG1 in die Ostsee. Angeführt wird dieser von der deutschen Fregatte Sachsen, die erst wenige Tage zuvor im Marinestützpunkt Kiel Munition geladen hatte.

Lesen Sie auch:
Jagd auf Schattenflotte: Schweden stoppt verdächtigen Tanker
Krimi vor Schweden
Kilometerlange Ölspur: Russen-Tanker beschlagnahmt
03.04.2026
„Schwerer Schlag“
Belgien kaperte russischen Schattenflotten-Tanker
01.03.2026
Video zeigt Explosion
Kiewer Geheimdienst: Russisches U-Boot gesprengt
16.12.2025

Auch Frankreich verstärkte seine Präsenz in der Region. Neben der Fregatte Auvergne entsandte Paris ein Patrouillenboot sowie ein Aufklärungsschiff in die Ostsee. Laut den „Kieler Nachrichten“ beobachtet die französische Fregatte die Bewegungen der Severomorsk eng.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
11.05.2026 20:47
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Netto-Frust im Land
Zahlt sich Leistung bei der Arbeit noch aus?
Passagiere werden vom Kreuzfahrtschiff gebracht – ihnen steht eine lange Quarantäne bevor.
US-Bürger infiziert
Fast alle Gäste von Hantavirus-Schiff gebracht
Der Flughafen in Linz-Hörsching ist wieder für den Verkehr freigegeben.
Wieder Normalzustand
Nach Bombendrohung: Flieger heben pünktlich ab
US-Präsident Donald Trump „mag die Antworten nicht“, die aus Teheran kommen.
Kein Ende des Krieges
Antwort der Mullahs für Trump „inakzeptabel“
In der Familie eines einstigen Polizeipräsidenten des Landes soll ein schwarzes Schaf mit ...
Chats mit Preisliste
Polizeipräsidenten-Enkel als Drogenhändler in Haft
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Quadfahrer mussten am Gaberl vor Hagel flüchten
112.016 mal gelesen
Später Schneefall? Ein Hagelsturm verwandelte das steirische Gaberl in einer „Winterlandschaft“.
Oberösterreich
Zwei Kinder bei Frontalcrash teils schwer verletzt
106.448 mal gelesen
Beide Fahrzeuge wurden bei dem Aufprall schwer beschädigt.
Tirol
„Meine Tochter wurde wie letzter Dreck entsorgt“
99.877 mal gelesen
Was viele nicht glauben wollen: Auch Kinder und Jugendliche konsumieren Drogen.
Chronik
Einbrecher getötet: Wolfgang W. freigesprochen
1356 mal kommentiert
Der Angeklagte kam auch zum Prozessfinale am Montag im hellen Anzug samt Krawatte.
Außenpolitik
Putin: Krieg in Ukraine „neigt sich dem Ende zu“
942 mal kommentiert
Wladimir Putin zeigte sich am 9. Mai bei der Militärparade am „Tag des Sieges“ noch ...
Österreich
„Operation Panzerwagen“! Bankdeals Wien mit Kiew
913 mal kommentiert
Die heimische RBI macht gute Geschäfte mit der ukrainischen Nationalbank. Massenhaft Gold und ...
Mehr Außenpolitik
Putins Muskelspiele:
Russischer Zerstörer vor deutscher Ostseeküste
Im „Krone“-Gespräch
Rosenkranz zu U-Ausschuss: „Mische mich nicht ein“
Extremistische Siedler
EU-Außenminister sanktionieren Israel
Wo Orbán weg ist …
Das hat EU mit Putins Patriarchen Kyrill vor
Ukraine-Krieg
EU-Sanktionen gegen Entführer von Kindern fix
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf