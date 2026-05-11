Russischer Zerstörer vor deutscher Ostseeküste

Wie die „Kieler Nachrichten“ melden, befindet sich der U-Boot-Zerstörer Severomorsk zwischen Fehmarn und der Lübecker Bucht. Den Angaben zufolge lief das Schiff bereits Anfang der vergangenen Woche aus dem russischen Ostseehafen Baltijsk aus. Seit dem Wochenende operiert der Zerstörer vor Fehmarn. Dort hatte zuvor das russische Raketenschiff Stawropol Stellung bezogen.