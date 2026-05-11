Fußballlegende hat einen neuen Job gefunden

„Heimo Pfeifenberger ist unser Wunschtrainer“

Wie die „Krone“ bereits berichtete, war Pfeifenberger in den vergangenen Tagen schon großes Thema bei Salzburgligist SAK. Am Montag vermeldete Obmann Walter Larionows die Verpflichtung. „Wir freuen uns sehr, Heimo ist unser Wunschtrainer“, erklärt der Chef der Nonntaler. Das Gesamtpaket, das der WM-Teilnehmer von 1998 mitbringt, sei genau das, was man gesucht habe. „Er verfügt über hohe Fachkenntnisse, bringt einen großen Erfahrungsschatz mit“, sagt Larionows. „Dazu kommen seine menschlichen Qualitäten.“