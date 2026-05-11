Fußballlegende hat einen neuen Job gefunden

Bereits am Wochenende hatte die „Krone“ berichtet, dass Heimo Pfeifenberger bei einem Verein aus Salzburg im Gespräch ist. Jetzt steht der neue Arbeitgeber des Jahrhundertfußballers, der Eugendorf mit einem Titel verlassen will, fest.
Dass Heimo Pfeifenberger und Salzburgligist USC Eugendorf ab Sommer getrennte Wege gehen, ist seit rund einer Woche klar. Am Mittwoch will sich der Jahrhundertfußballer mit dem Landescup-Titel – im Finale wartet Westligist SV Wals-Grünau – gebührend verabschieden. Zwei Tage vor dem wichtigen Spiel steht der neue Verein des früheren Nationalteamspielers fest.
„Heimo Pfeifenberger ist unser Wunschtrainer“
Wie die „Krone“ bereits berichtete, war Pfeifenberger in den vergangenen Tagen schon großes Thema bei Salzburgligist SAK. Am Montag vermeldete Obmann Walter Larionows die Verpflichtung. „Wir freuen uns sehr, Heimo ist unser Wunschtrainer“, erklärt der Chef der Nonntaler. Das Gesamtpaket, das der WM-Teilnehmer von 1998 mitbringt, sei genau das, was man gesucht habe. „Er verfügt über hohe Fachkenntnisse, bringt einen großen Erfahrungsschatz mit“, sagt Larionows. „Dazu kommen seine menschlichen Qualitäten.“
Die Zusammenarbeit, die am Montag in einer Vorstandssitzung abgesegnet wurde, läuft vorerst für ein Jahr. „Unser Ziel als Verein ist es aber schon, dass daraus etwas Längerfristiges wird“, sagt der Obmann des SAK, der mit einem Großteil des Kaders in die kommende Saison gehen wird. „Wir wollen weiterhin ein super ordentliches Bild abgeben“, sagt Larionows.
Während der Cheftrainer-Posten nach dem Ende der Amtszeit von Florian Königseder also bereits fixiert ist, ist die Nachbesetzung auf der Position des Co-Trainers noch offen. Zudem wird auch ein neuer Tormanntrainer zum Verein stoßen. Lukas Neumayr wechselt in die Akademie von Bundesligist Ried.
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