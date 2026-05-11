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Fendrich-Sohn startet nach Beziehungs-Aus durch

Salzburg
11.05.2026 21:00
Viele von Lucas Fendrichs Texten sind autobiografisch.
Viele von Lucas Fendrichs Texten sind autobiografisch.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Natürlich werde Lucas Fendrich immer wieder nach seinem Papa Rainhard Fendrich gefragt. „Die Fußstapfen vom Papa sind so groß, da kann ich mich reinlegen. Ich mache mir da aber nicht so viele Gedanken drüber und mache einfach das, was mir Spaß macht“, nimmt der 41-Jährige es völlig locker.

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Zeit, sich um fade Vergleiche zu kümmern, hat Fendrich Junior neuerdings sowieso kaum mehr. „Ich schaue, dass ich alle sechs bis acht Wochen eine neue Single rausbringe.“ Seit ein paar Monaten hat er den Austropop für sich entdeckt, schreibt seine Texte jetzt im Dialekt: „Ich bin ins kalte Wasser gesprungen und wollte mich selbst herausfordern. Mittlerweile fühlt sich das sehr angekommen für mich an.“

Lucas Fendrich
Lucas Fendrich(Bild: Andreas Tröster)

Mit „Palmentapeten“ will Lucas Fendrich den Sommersong des Jahres liefern. Und das noch dazu mit sehr persönlicher Note. „Viele meiner Texte sind autobiografisch. Der Song handelt von Zweisamkeit und dass man eigentlich nicht mehr braucht.“

Aber auch die nicht so schönen Tage teilt Fendrich mit seinen Fans. Auf der Social-Media-Plattform Instagram postete er sich erst jüngst am Klavier sitzend, mit einem Herzschmerz-Song. „Ich gehe selbst gerade durch ein Beziehungs-Aus“, schrieb er dazu.

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Seine Fans geben ihm Halt: „Sie sind das, was uns Künstler trägt.“ Umso freudiger blickt Fendrich seinem ersten Salzburg Konzert am 3. Juli im K.U.L.T in Hof entgegen.

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