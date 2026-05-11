Fendrich-Sohn startet nach Beziehungs-Aus durch

Zeit, sich um fade Vergleiche zu kümmern, hat Fendrich Junior neuerdings sowieso kaum mehr. „Ich schaue, dass ich alle sechs bis acht Wochen eine neue Single rausbringe.“ Seit ein paar Monaten hat er den Austropop für sich entdeckt, schreibt seine Texte jetzt im Dialekt: „Ich bin ins kalte Wasser gesprungen und wollte mich selbst herausfordern. Mittlerweile fühlt sich das sehr angekommen für mich an.“