Deutscher treibt Streit in Spitälern auf Spitze

In Gewerkschaftskreisen ist Fabian H. kein Unbekannter – vor allem in Deutschland. Vor seinem Engagement im Gehalts- und Arbeitszeitpoker für das nichtärztliche Personal der oberösterreichischen Ordensspitäler war er in Hannover im Einsatz. Dort organisierte er den Arbeitskampf an der Medizinischen Hochschule Hannover und setzte auf ein „demokratisches Teamdelegierten-System“.