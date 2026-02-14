Biathlon-Sprint der Frauen ab 14.45 Uhr LIVE

Damit lag sie fünf Ränge vor Anna Gandler, die sich für Samstag eine Steigerung erwartet. „Meine Leistung im Einzel war bescheiden, ich habe blöde Fehler gemacht, die einfach nicht passieren dürfen, zum Beispiel eine Minute am Schießstand zu stehen.“ Daran wurde im Training gearbeitet. „Jetzt ist es mein Ziel, beim Schießen fehlerfrei zu bleiben – das habe ich drauf – und auf der Loipe alles rauszuholen, was geht“, erklärte Gandler. Neben Hauser und Gandler geht auch die Mittwoch-62. Anna Andexer im Sprint an den Start. Anstelle von Tamara Steiner kommt Anna Juppe zum Zug.