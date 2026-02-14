Biathlon-Sprint der Frauen ab 14.45 Uhr LIVE

Biathlon bei den Olympischen Spielen: Heute geht in Antholz der 7,5-Kilometer-Sprint der Frauen über die Bühne. Mit sportkrone.at sind Sie ab 14.45 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.
Hier gibt es den Liveticker:
Biathletin Lisa Hauser geht beim Sprint mit einer gewissen Wut im Bauch an den Start. Die Tirolerin lag am Mittwoch im Einzelbewerb lange auf Medaillenkurs, vergab dann aber mit drei Fehlern im letzten Schießen die Chance auf einen Podestplatz. „Es ist ein neues Rennen, ein Neustart von Null“, erklärte Hauser. Sie hoffe auf „das eine oder andere Mal mehr Glück“.
Allzu viel wollte sich die 32-Jährige aber nicht mehr mit dem Malheur im Einzel-Event befassen. „Mein Ziel ist es, gut zu schießen und eine gute Performance auf der Loipe abzuliefern“, meinte Hauser, die im Einzel Platz 27 belegte.
Damit lag sie fünf Ränge vor Anna Gandler, die sich für Samstag eine Steigerung erwartet. „Meine Leistung im Einzel war bescheiden, ich habe blöde Fehler gemacht, die einfach nicht passieren dürfen, zum Beispiel eine Minute am Schießstand zu stehen.“ Daran wurde im Training gearbeitet. „Jetzt ist es mein Ziel, beim Schießen fehlerfrei zu bleiben – das habe ich drauf – und auf der Loipe alles rauszuholen, was geht“, erklärte Gandler. Neben Hauser und Gandler geht auch die Mittwoch-62. Anna Andexer im Sprint an den Start. Anstelle von Tamara Steiner kommt Anna Juppe zum Zug.
Goldfavoritinnen aus Frankreich, Skandinavien und Italien
Als Goldfavoritinnen gelten die Französinnen um die zweifache Goldmedaillengewinnerin Julia Simon sowie Lou Jeanmonnot. Dazu kommen die Norwegerin Maren Kirkeeide, die schwedischen Öberg-Schwestern und die Italienerinnen Lisa Vittozzi und Dorothea Wierer.
