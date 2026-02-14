Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Olympia-Ticker

Biathlon-Sprint der Frauen ab 14.45 Uhr LIVE

Olympia
14.02.2026 05:59
Lisa Hauser
Lisa Hauser(Bild: Sepp Pail)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Biathlon bei den Olympischen Spielen: Heute geht in Antholz der 7,5-Kilometer-Sprint der Frauen über die Bühne. Mit sportkrone.at sind Sie ab 14.45 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.

0 Kommentare

Hier gibt es den Liveticker:

Biathletin Lisa Hauser geht beim Sprint mit einer gewissen Wut im Bauch an den Start. Die Tirolerin lag am Mittwoch im Einzelbewerb lange auf Medaillenkurs, vergab dann aber mit drei Fehlern im letzten Schießen die Chance auf einen Podestplatz. „Es ist ein neues Rennen, ein Neustart von Null“, erklärte Hauser. Sie hoffe auf „das eine oder andere Mal mehr Glück“.

Allzu viel wollte sich die 32-Jährige aber nicht mehr mit dem Malheur im Einzel-Event befassen. „Mein Ziel ist es, gut zu schießen und eine gute Performance auf der Loipe abzuliefern“, meinte Hauser, die im Einzel Platz 27 belegte.

Lesen Sie auch:
Lisa Hauser leistete sich im vierten Schießen drei Fehler.
„Tut schon weh“
Späte Fehler kosten Lisa Hauser Olympia-Medaille
11.02.2026

Damit lag sie fünf Ränge vor Anna Gandler, die sich für Samstag eine Steigerung erwartet. „Meine Leistung im Einzel war bescheiden, ich habe blöde Fehler gemacht, die einfach nicht passieren dürfen, zum Beispiel eine Minute am Schießstand zu stehen.“ Daran wurde im Training gearbeitet. „Jetzt ist es mein Ziel, beim Schießen fehlerfrei zu bleiben – das habe ich drauf – und auf der Loipe alles rauszuholen, was geht“, erklärte Gandler. Neben Hauser und Gandler geht auch die Mittwoch-62. Anna Andexer im Sprint an den Start. Anstelle von Tamara Steiner kommt Anna Juppe zum Zug.

Anna Gandler
Anna Gandler(Bild: GEPA)

Goldfavoritinnen aus Frankreich, Skandinavien und Italien
Als Goldfavoritinnen gelten die Französinnen um die zweifache Goldmedaillengewinnerin Julia Simon sowie Lou Jeanmonnot. Dazu kommen die Norwegerin Maren Kirkeeide, die schwedischen Öberg-Schwestern und die Italienerinnen Lisa Vittozzi und Dorothea Wierer.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Olympia
14.02.2026 05:59
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
182.663 mal gelesen
Olympia
Lindsey Vonn zeigt Horror-Bild aus dem Krankenbett
109.417 mal gelesen
Lindsey Vonn meldet sich erstmals nach ihrem schweren Sturz mit einem Foto.
Wissen
Größter Weißer Hai aller Zeiten ist zurück
109.066 mal gelesen
Vor einem Jahr wurde „Contender“ mit einem Peilsender ausgestattet.
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
2200 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
853 mal kommentiert
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
852 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Mehr Olympia
Albtraum bei Olympia
„Ich kann nicht begreifen, was hier passiert ist!“
ÖSV-Überraschungsdame
Olympia-Start! „Noch vor ein paar Monaten …“
Krone Plus Logo
Rauschende Feiern
Österreichs viertes Gold kam mitten in der Nacht
Olympia-Kampfansage
Megasprung! Bei ÖSV-Adler machte es „klick“
Gibt’s die Versöhnung?
Der ewige ÖSV-Pechvogel wagt den nächsten Anlauf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf