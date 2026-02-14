Wie Andritz auf 10 Milliarden € Umsatz zusteuert
CEO im Interview
Der steirische Technologie-Riese Andritz ist in 80 Ländern zu Hause und hat zuletzt einen Umsatz von 8,31 Milliarden Euro erzielt. Im Gespräch mit der „Krone“ erklärt Vorstandschef Joachim Schönbeck, wie das Unternehmen trotz unsicherer Weltlage die nächste Milliarden-Marke ins Visier nimmt – und warum Handelsabkommen wie die mit Indien und Mercosur dabei eine entscheidende Rolle spielen.
„Krone“: Herr Schönbeck, Andritz hat zuletzt – im Jahr 2024 – einen Umsatz von 8,31 Milliarden Euro erzielt. Das klingt nach einer gigantischen Zahl. Wie geht es von hier aus weiter? Ist der Zenit schon erreicht?
