Wie Andritz auf 10 Milliarden € Umsatz zusteuert

Der steirische Technologie-Riese Andritz ist in 80 Ländern zu Hause und hat zuletzt einen Umsatz von 8,31 Milliarden Euro erzielt. Im Gespräch mit der „Krone“ erklärt Vorstandschef Joachim Schönbeck, wie das Unternehmen trotz unsicherer Weltlage die nächste Milliarden-Marke ins Visier nimmt – und warum Handelsabkommen wie die mit Indien und Mercosur dabei eine entscheidende Rolle spielen.