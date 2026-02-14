Stammzellenspender für Matteo (12) gefunden

Jeder kann Leben retten

Und die Feuerwehr richtet einen weiteren Appell an alle Menschen: „Auch wenn für Matteo ein Match gefunden wurde, warten noch viele andere Kinder und Erwachsene sehnsüchtig auf ihre Chance. Deshalb unsere herzliche Bitte an euch – lasst euch typisieren! Es dauert nur wenige Minuten, aber für jemanden anderen bedeutet es vielleicht ein ganzes Leben“, so der Aufruf der Einsatzkräfte.