Spiel, Satz, Ehe! Hier funkte es in der Sporthalle

Manchmal schreibt das Leben die schönsten Geschichten. Die Liebes- geschichte von Jurij und Maya Jensterle klingt aber schon fast wie das Drehbuch eines Hollywood-Streifens. Wie sie beginnen könnte? Vielleicht mit: Es war einmal ein Handballer und eine Volleyballerin, die jeweils in Graz ihren Sport ausübten...