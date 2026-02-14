Vorteilswelt
Die Zahlen steigen

260 Selbsthilfegruppen: Darüber reden hilft!

Wien
14.02.2026 16:00
Beim ersten Selbsthilfe-Stammtisch in diesem Jahr wurde das neue Verzeichnis präsentiert. ...
Beim ersten Selbsthilfe-Stammtisch in diesem Jahr wurde das neue Verzeichnis präsentiert. Darüber hinaus wurde genetzwerkt.(Bild: Ben Kaulfus)
Porträt von Viktoria Graf
Von Viktoria Graf

Von A wie ADHS bis Z wie Zwangserkrankung – die Zahl der Selbsthilfegruppen in Wien steigt jedes Jahr an. Auch heuer sind wieder viele neue Gruppen hinzugekommen. Denn Themen gibt es genug.

0 Kommentare

Immer mehr Menschen suchen außerhalb oder zusätzlich zu der Familie oder traditioneller Medizin Halt bei Problemen, Krankheiten oder Ängsten in Selbsthilfegruppen. Das zeigt auch die steigende Anzahl an Angeboten diesbezüglich in der Stadt.

Schon 260 Wiener Selbsthilfegruppen zu 141 Themen gibt es. Von weitverbreiteten Leiden wie Adipositas, ADHS, Depressionen, Kopfschmerz oder Stoffwechselstörungen – bis zu selteneren Phänomenen wie Kleinwuchs, Stimmen hören, Stottern oder Ehlers-Danlos-Syndrom (seltene Bindegewebestörung). Von A bis Z gibt es kaum Themen, die im neu erschienenen Selbsthilfegruppen-Verzeichnis übersichtlich aufgelistet sind.

„Die Stadt Wien steht Menschen in herausfordernden Situationen mit vielfältigen Angeboten zur Seite. Einen wesentlichen Beitrag leisten dabei die Wiener Selbsthilfegruppen, denn sie ergänzen das Gesundheitssystem auf wertvolle Weise, indem sie Betroffenen und Angehörigen Halt, Verständnis und Austausch auf Augenhöhe ermöglichen“, erklärt Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ).

Dabei sind Selbsthilfegruppen nicht nur bei Krankheiten füreinander da: Auch Themen wie Kinderwunsch, Trauer, Beziehungsthemen, Alleinerzieher, Missbrauch oder Quecksilberbelastung werden in eigenen Settings behandelt. Denn in den Gruppen ist jedes Mitglied Experte, da jeder über persönliche Erfahrungen in diesem Gebiet verfügt. Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung: „In Selbsthilfegruppen unterstützen sich die Teilnehmenden gegenseitig und gewinnen dadurch wieder mehr Kontrolle über ihr persönliches Leben.“

Wien
