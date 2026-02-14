260 Selbsthilfegruppen: Darüber reden hilft!

Dabei sind Selbsthilfegruppen nicht nur bei Krankheiten füreinander da: Auch Themen wie Kinderwunsch, Trauer, Beziehungsthemen, Alleinerzieher, Missbrauch oder Quecksilberbelastung werden in eigenen Settings behandelt. Denn in den Gruppen ist jedes Mitglied Experte, da jeder über persönliche Erfahrungen in diesem Gebiet verfügt. Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung: „In Selbsthilfegruppen unterstützen sich die Teilnehmenden gegenseitig und gewinnen dadurch wieder mehr Kontrolle über ihr persönliches Leben.“