260 Selbsthilfegruppen: Darüber reden hilft!

Von A wie ADHS bis Z wie Zwangserkrankung – die Zahl der Selbsthilfegruppen in Wien steigt jedes Jahr an. Auch heuer sind wieder viele neue Gruppen hinzugekommen. Denn Themen gibt es genug.
Immer mehr Menschen suchen außerhalb oder zusätzlich zu der Familie oder traditioneller Medizin Halt bei Problemen, Krankheiten oder Ängsten in Selbsthilfegruppen. Das zeigt auch die steigende Anzahl an Angeboten diesbezüglich in der Stadt.
Schon 260 Wiener Selbsthilfegruppen zu 141 Themen gibt es. Von weitverbreiteten Leiden wie Adipositas, ADHS, Depressionen, Kopfschmerz oder Stoffwechselstörungen – bis zu selteneren Phänomenen wie Kleinwuchs, Stimmen hören, Stottern oder Ehlers-Danlos-Syndrom (seltene Bindegewebestörung). Von A bis Z gibt es kaum Themen, die im neu erschienenen Selbsthilfegruppen-Verzeichnis übersichtlich aufgelistet sind.
„Die Stadt Wien steht Menschen in herausfordernden Situationen mit vielfältigen Angeboten zur Seite. Einen wesentlichen Beitrag leisten dabei die Wiener Selbsthilfegruppen, denn sie ergänzen das Gesundheitssystem auf wertvolle Weise, indem sie Betroffenen und Angehörigen Halt, Verständnis und Austausch auf Augenhöhe ermöglichen“, erklärt Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ).
Dabei sind Selbsthilfegruppen nicht nur bei Krankheiten füreinander da: Auch Themen wie Kinderwunsch, Trauer, Beziehungsthemen, Alleinerzieher, Missbrauch oder Quecksilberbelastung werden in eigenen Settings behandelt. Denn in den Gruppen ist jedes Mitglied Experte, da jeder über persönliche Erfahrungen in diesem Gebiet verfügt. Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung: „In Selbsthilfegruppen unterstützen sich die Teilnehmenden gegenseitig und gewinnen dadurch wieder mehr Kontrolle über ihr persönliches Leben.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.